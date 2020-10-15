Başkan’dan çifte müjde

Yeni Akit TBMM

Partisinin TBMM Grup Toplantısı’na katılarak konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli mesaj ve müjdeler verdi. Son grup toplantısının 11 Mart’ta, Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının tespitinin ertesi günü yapıldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın döneminde milletvekilleriyle çeşitli vesilelerle, telekonferans vasıtasıyla veya kısıtlı yüz yüze programlarla bir araya geldiklerini ancak tüm milletvekillerinin katılımıyla grup toplantısı yapamadıklarını söyledi.

7 ay sonra TBMM grup toplantısı

Meclis’in yeni yasama yılının açılışının ardından geçen hafta yapmaları gereken grup toplantısını da Kuveyt ve Katar ziyaretleri dolayısıyla gerçekleştiremediklerini anımsatan Erdoğan, “Yaklaşık 7 ay sonra bir kez daha grup toplantımız vesilesiyle sizlerle birlikte olmanın memnuniyeti içindeyim. Meclisimizin güçlü desteğine ihtiyacımız var. Bu vesileyle bir kez daha bugüne kadar girdiğimiz her mücadelede desteğini yanında bulduğumuz Cumhur İttifakı’ndaki ortağımız Milliyetçi Hareket Partisine ve özellikle de Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli’ye şükranlarımı sunuyorum.”

Sahada ve masada mücadele

Videokonferansla açılışlara katıldıklarını ve dünya liderleriyle görüştüklerini anlatan Erdoğan, şunları dile getirdi: “Özellikle Doğu Akdeniz, Libya, Suriye, Azerbaycan gibi kriz bölgeleriyle ilgili konularda, tüm taraflarla sık sık görüşerek, diplomasi kanallarını etkin şekilde kullandık. Suriye’de yeni insani trajedilere izin vermeyeceğimizi, sınırların güvenliği konusunda asla geri adım atmayacağımızı her görüşmede açıkça dile getirdik. Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını, hukuklarını, çıkarlarını gözetmeyen hiçbir planın hayata geçme şansının olmadığını, ortaya koydukları sağlam duruşla herkese gösterdik. AB ve NATO platformlarında yürütülen görüşmelerdeki sözlerini tutmayan Yunanistan’a ve Kıbrıs Rum kesimine hak ettikleri cevapları sahada vermeyi sürdüreceğiz.”

Gemilerden yeni müjdeler geliyor

Milli sondaj gemilerinin tüm denizlerimizde çalışmalarını yürüttüğünü vurgulayan Erdoğan şöyle devam etti: “Ülkemizin sondaj filosuna kattığımız son gemi olan Kanuni, bakım çalışmalarının bitmesinin ardından, Karadeniz’deki görevi için yola çıktı. Önce İstanbul’a, ardından Zonguldak’a uğrayarak belirlenen sondaj sahasına ulaşacak Kanuni gemimizin faaliyetlerinden de müjdeli haberler bekliyoruz. Fatih sondaj gemimizin keşfettiği 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin haberi milletimizi adeta sevince boğmuştu. Bu gemimizin halen süren sondaj çalışmalarından yeni müjdeler geliyor. İnşallah cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek, hem çalışmaları bizzat yerinde görecek, hem de yeni rezerv miktarını açıklayacağız.”

Azeri kardeşlerimizin yanındayız

Azerbaycan konusuna da değinen Erdoğan, şunları ifade etti: “Şu anda Azerbaycan’daki kardeşlerimiz topraklarını işgalden kurtarmanın peşindeyken, ana muhalefetten ciddi ses çıktığını duydunuz mu? Şimdi görüşme talebine Azerbaycan olumsuz cevap veriyor. Benim topraklarımda 100 bin civarı Ermenistan kökenli Ermeni var. Biz onlara olumsuz bir tavır takınmadık. Onlar bizim Azeri kardeşlerimin topraklarını işgal ederek, Azeri kardeşlerimi ötelediler. Şimdi verilen mücadele nedir? Biz topraklarımızı istiyoruz. Bir müzakere 30 yıl sürer mi? Biz Azeri kardeşlerimize her türlü desteği vereceğiz. Minsk 3’lüsü içindekilerin verdiği desteği niye konuşmuyorsunuz? Fransa’dan Rusya’dan gelen silahları niye konuşmuyorsunuz? Türkiye olarak, hem imkanlarımızla hem tüm kalbimizle sonuna kadar Azerbaycan’ın yanında olmayı sürdüreceğiz.”

Kıbrıslı, toprağına sahip çık!

Kıbrıs’taki gelişmelerin de yakından takip edildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: “Bilindiği gibi 1974 Barış Harekatı’ndan beri kapalı olan Maraş bölgesindeki iki ana cadde ile sahil Kıbrıs halkının kullanımına açılmıştır. Kapalı Maraş’ın açılması tarihi bir dönüm noktasıdır. Bundan rahatsız olanlar var. Batı rahatsız oluyor, Yunanistan rahatsız oluyor, Güney Kıbrıs Rum rahatsız oluyor, içeride de rahatsız olanlar var. Bunlar bizi üzüyor. Kapalı Maraş, Kuzey Kıbrıs Türkünündür. Şimdi Kapalı Maraş’la ilgili ‘Burası bizimdir’ havasına giriyorlar. Ben de Kuzey Kıbrıs’taki soydaşlarıma sesleniyorum; ‘Bu topraklar sizin’. Bu topraklara sahip çıkmanız lazım. Bu topraklara sahip çıkan siyasi iradeye de sahip çıkmanız lazım. Kıbrıs’ta gelecek çok daha farklı olacaktır.”