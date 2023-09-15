Başkan’dan 70 tonluk silajlık mısır müjdesi!

Düzce Belediyesi kendine ait arazilerde tarımsal ürünlerin yetiştirilmesi konusunda Tarım Akademisi ile başladığı çalışmalara Beltur A.Ş. bünyesinde Düzce’nin iklim ve toprak yapısına uygun ürünlerin yetiştirilmesi ile devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda iki farklı noktada silajlık mısır ekimi yapılmasının ardından hasat dönemi başladı. Başkan Faruk Özlü Konuralp’te yapılan hasat çalışmasına eşlik ederek mahalle muhtarı ve çalışanlarla alanı gezdi.

“Gelecek yıl çeltik yetiştireceğiz”

13 dönüm alan üzerinden 70 ton silajlık mısır elde edildiğini aktaran Faruk Özlü, toprak veriminin beklenenden yüksek olduğunu ifade ederek “Konuralp’ta birkaç ay önce ekimini yaptığımız silajlık tür mısırı bugün hasat ediyoruz. Aslında buradaki arazimiz 60 dönüm kadar ancak biz denemek amacıyla 13 dönüm üzerinde silajlık mısır ekimi yaptık. Böylece hem toprağın temizlenmesini sağladık hem de verim konusunda fikrimiz oluştu. Bu alandan bu yılki hasadımız 70 ton silajlık mısır oldu. Gelecek yıl burada yaklaşık 30 dönüm alanda çeltik ekecek ve yetiştireceğiz. Düzce’mizin iklim ve toprağına uygun ürünleri yetiştirecek, topraktan sofraya yolculuklarına tanıklık edeceğiz. Her karış toprağımızı değerlendireceğiz. Düzce Belediyesi, Beltur A.Ş. girişimleri ile yapılan bu güzel çalışmada emeği geçen arkadaşlarımı tebrik ediyorum” dedi.

FÜPAŞ arazisindeki hasat 10 gün sonra

Beltur A.Ş. tarafından yapılan açıklamada Düzce Belediyesi Tarım Akademisi alanında da ekilen silajlık mısırların hasadı da 10 gün sonra yapılacak. Hasatların ardından yem olarak kullanılacak mısırlar kısa süre içinde ekonomiye kazandırılacak.