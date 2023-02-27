Başkan Yüce çocukların mutluluğunu paylaştı: Çocuk gülerse dünya güler

Erdoğan Gül

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, deprem felaketinden etkilenen şehirlerden olan Diyarbakır’da Çadır Kenti ziyaret etti. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikçi ve Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Bülent Tunç ile alanda incelemelerde bulunan Yüce, depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Etkinlik tırı ve oyun çadırı çocuklar için Diyarbakır’da

Büyükşehir Belediyesi olarak deprem bölgesi için seferber olduklarını kaydeden Başkan Ekrem Yüce, arama kurtarma ve yardım faaliyetleri ile ilk gün bölgede olduklarını ifade ederek, altyapı ve konteyner kent kurma çalışmalarının da sürdüğünü ifade etti. Yüce, ayrıca Diyarbakır çadır kentte çocuklar için oyun alanı oluşturduklarını belirterek, Mobil Etkinlik Tırı ile çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenleneceğini kaydetti.



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Çocuk gülerse dünya güler

‘Çocuk gülerse dünya güler’ sözleriyle duygularını paylaşan Başkan Ekrem Yüce, “Ülkemizi yasa boğan deprem felaketinin yaralarını sarmak, ihtiyaçları karşılamak için seferber olduk. Adıyaman ve Hatay’da konteyner kentler kuruyoruz. İçmesuyu temini için tahribata uğrayan şebekeleri yeniliyoruz. Bu süreçte çocuklarımızın kendilerini daha iyi hissetmeleri büyük önem taşıyor. ‘Çocuk gülerse dünya güler’ düşüncesiyle Diyarbakır’da etkinlik tırımız çocuklarımızla buluştu. Çocuk oyun alanımızı da oluşturuyoruz” dedi.

En iyi şartları sağlayana kadar çalışmaya devam

Oyun çadırında miniklerle buluşan, çocuklarla birlikte boyama yapan Başkan Ekrem Yüce, “Tebessümleriyle günümüzü, gönlümüzü aydınlatan evlatlarımız için her türlü çalışmayı gerçekleştireceğiz. Evlatlarımızın yüzlerindeki gülümseme, hepimizin yüreğini ısıtıyor. Rabbim her birinin bahtını açık eylesin. Çocuklarımıza en iyi şartları sağlayana kadar çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.