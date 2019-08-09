Başkan Yıldırım’dan Kurban Bayramı mesajı

Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, yayımladığı mesajında, “Bayramlar birlik, beraberlik ve dostluk duygularının en üst seviyede yaşandığı müstesna günlerdir. Bayramlarımız, aynı zamanda kardeşlik bilincimizi yenileme, aramızdaki muhabbet ve dayanışmayı pekiştirme vesilesidir. Kurban Bayramı’nda fakirler gözetilir, ihtiyaçları giderilir. Bu anlamda kestiğimiz kurbanlar bizi Allah’a daha yakın kılmaya vesile olurlar. Kardeşliğimizi, tekbirlerle yeniden ihya ettiğimiz bayram günlerinde yetimler, öksüzler, garipler, güçsüzler, darda kalmışlar güler, komşuluk ve akrabalık ilişkilerimiz daha da pekişir. Bu vatan için kurban verdiğimiz şehit ve gazilerimiz müşterek kaderimize bütün bir millet olarak sahip çıktığımızın en güzel kanıtıdır. Bu duygular içinde mübarek Kurban Bayramı’nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, milletimize sağlık ve esenlikler diliyorum. Bu güzel bayramın gerek İslam dünyasına gerekse tüm dünyaya hayırlar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.