Başkan Yardımcısı Oktay: Liderimizin kararlı duruşuyla Türkiye kazandı Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, "Sahadaki gücü, masadaki stratejisi ve liderimizin kararlı duruşuyla Türkiye kazandı." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Sahadaki gücü, masadaki stratejisi ve liderimizin kararlı duruşuyla Türkiye kazandı." değerlendirmesinde bulundu. Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'dan Türkiye ile ABD arasında, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Barış Pınarı Harekatı'na yönelik görüşmelerin ardından varılan anlaşmaya ilişkin paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, söz konusu paylaşımında, "Sahadaki gücü, masadaki stratejisi ve liderimizin kararlı duruşuyla Türkiye kazandı. Kazanan devletimiz, kazanan milletimiz, kazanan güçlü Türkiye." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.