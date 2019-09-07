Başkan Uysal: "Murataşa’da tek torpil insan olmak"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bu yıl 5’incisi düzenlenen geleneksel sünnet şöleninde “Kreşlerimizden, destek eğitim kurs merkezlerimizden ve üniversite hazırlık kurslarımızdan yararlanmanın tek torpili insan olmaktır. Bir gün bütün Türkiye Muratpaşa gibi olacak. Tek torpilin insan olmak olduğu bir noktaya gelecek” dedi.

Muratpaşa Belediyesi’nin ve Anadolu Birliği Kültür ve Dayanışma Derneği’yle düzenlendiği geleneksel sünnet şöleni Yenigün Mahallesi Şehitler Parkı’nda yapıldı. Bu yıl 5’incisi gerçekleştirilen şölen kapsamında 256 çocuğun sünneti gerçekleştirilirken yeni eğitim ve öğretim yılını öncesinde düzenlenen şölene çocuklar pelerinleri, bastonları ve şapkalarıyla eksiksiz olarak katıldı. Sünnet çocuklarının aileleri de Şehitler Parkı’nda balon parkı, unutulmaz çizgi film karakterlerinden oluşan bandonun çaldığı şarkılar ve gösterilerle doyumsuz bir eğlencenin parçası oldu. Şölene sünnet çocukları ve ailelerin yanı sıra CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin, İyi Parti İlçe Başkanı Mustafa Gönenç, belediye meclis üyeleri, Antalya Muhtarlar Derneği Başkanı Nazif Alp ve aralarında Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan’ın da bulunduğu çok sayıda sivil toplum kurulu ve meslek odası temsilcisi katıldı.

"Önemli olan insan olmak"

Başkan Uysal, vatandaşların yoğun sevgi gösterileriyle karşılaşırken Muratpaşa Sünnet Şöleni, veliler adına Ahmet Toker, Muratpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Akcan ve Anadolu Birliği Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Bedri Yalçın’ın konuşmalarıyla devam etti. Konuşmaların ardından Başkan Uysal ve Yalçın, şölene destek veren kişi ve kurumlara teşekkür belgelerini takdim etti. Uysal, burada yaptığı konuşmada, 256 çocuğun bugün yetişkinliğe doğru bir adım attığını belirterek, “Aslında bunu ‘erkekliğe ilk adım’ diye ifade ederler ama önemli olan erkek ya da kadın olmak değil iyi insan olmaktır” dedi.

Uysal, Türkiye’nin, 72 millete bir nazardan bakan, ayrışma değil birlik üreten, çalışkan, yenilikçi, çağı yakalamaya ve hatta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği şekilde muasır medeniyet seviyesinin üstünü hedefleyen bu kuşağa ihtiyacı olduğunu söyledi. Muratpaşa’da kreşlerden başlayan ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik destek eğitim kurs merkezleriyle devam eden ve üniversite hazırlık kurslarına uzanan bir yapı içinde bunun için çalıştıklarını dile getiren Başkan Uysal, “Kreşlerimizden, destek eğitim kurs merkezlerimizden ve üniversite hazırlık kurslarımızdan yararlanmanın tek torpili insan olmaktır. Bir gün bütün Türkiye Muratpaşa gibi olacak. Tek torpilin insan olmak olduğu bir noktaya gelecek” ifadelerinde bulundu.

Başkan Uysal, konuşmasının sonunda Pazartesi başlayacak yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilere, velilere ve öğretmenlere hayırlı olması dileğinde bulundu ve Başkan Uysal, sünnet çocuklarına sırtında isimlerinin yazılı olduğu Antalyaspor formasının da bulunduğu hediye çantalarını verdi. Muratpaşa Belediyesi’nin geleneksel sünnet şöleni Kadim Dostlar konseriyle sona erdi.