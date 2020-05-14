Başkan Utku Gümrükçü’den spor kulüplerine destek çağrısı

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, amatör lig takımlarının korona virüsü salgını sürecinde yaşadığı ekonomik sıkıntıları gidermek için destek çağrısı yaptı. Gümrükçü ayrıca, TFF 3. Lig’e çıkmaları durumunda elde edecekleri katılım ücretinin yüzde 30’unu şuan amatör ligdeki rakiplerine paylaştırmayı istediklerini söyledi.

Çiğli Belediye Başkanı ve Çiğli Belediyespor Başkanı Utku Gümrükçü, korona virüs salgını nedeniyle olağanüstü bir süreç yaşandığını ve bu sürecin hem ekonomi hem de ulusal ve uluslararası spor müsabakalarını olumsuz etkilediğini söyledi. Başkan Gümrükçü, Çiğli Belediyespor’un da mücadele ettiği TFF Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) hala bir belirsizliğin yaşandığını belirterek, “Ülke ekonomisi ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun gelirlerindeki düşüsün yanı sıra sponsor gelirlerindeki gerilemenin de ayrıca bilincindeyiz. Bu bilinçle Çiğli Belediyespor olarak amatör ligde tüm sezon kıyasıya mücadele ettiğimiz rakiplerimizin, ekonomik olarak ne gibi sıkıntılar yaşadığını ve maddi/manevi ne ağır bedeller ödendiğinin de farkındayız” dedi.

Gümrükçü’den örnek adım

Yaşanan ekonomik sıkıntıya vurgu yapan Gümrükçü, “Biz Çiğli Belediyespor olarak önümüzdeki sezon bir üst lige çıkmamız durumunda TFF’ den elde edeceğimiz katılım ücretinin yüzde 30’unu bu sezon bizimle birlikte TFF Bal Ligi 10. grupta mücadele eden ve üst lige çıkamayan takımlar arasında paylaştırmak istiyoruz. Ekonomik olarak hali hazırda dar boğazda bulunduğumuz ve önümüzdeki süreçte de sıkıntı yaşayacağımızı öngördüğümüz rakiplerimize bu destek ile bir nebze olsun yardımcı olacağımızı düşünüyoruz. Sahadaki ezeli rakiplerimiz, aynı zamanda ebedi dostlarımızdır. Bu destekle, ulusal çapta bir fitilin ateşlenmesi en içten dileğimizdir” ifadelerini kullandı.