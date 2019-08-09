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Başkan Uslu, Kurban Bayramını kutladı

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutlayarak, bayramın dünyada barış, sevgi ve huzura vesile olması temennisinde bulundu.

09 Ağustos 2019 Cuma 15:40
Başkan Uslu, Kurban Bayramını kutladı

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutlayarak, bayramın dünyada barış, sevgi ve huzura vesile olması temennisinde bulundu.


ATSO Başkanı Mustafa Uslu, yayımladığı mesajında, bayramların müstesna günler olduğunu belirterek, bu güzel günlerin manevi atmosferinden en iyi şekilde istifade edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Geçmişten günümüze gelenekleri ve kültürel zenginliği ile ülkemizde bayram günlerinin farklı bir iklimde yaşandığına dikkati çeken Başkan Uslu, kardeşliğimizi perçinleyen, toplumsal kaynaşmaya vesile olan bayramlaşma kültürünün önemine işaret etti.


Teknolojiyle birlikte yüz yüze iletişimin azaldığı günümüz dünyasında, dost ve akraba ziyaretlerine daha fazla önem verilmesi gerektiğinin altını çizen Uslu, “Günümüz teknolojilerinin sunduğu imkanlar, sosyal medya kullanımının yaygınlaşması, modern dünyanın sunduğu avantajlar bir dizi kolaylık sağlamakla birlikte maalesef yüz yüze iletişimin azalmasına da sebep oluyor. Bu nedenle bayramlarımızı çocukluğumuzdaki gibi, atalarımızdan gördüğümüz, geleneklerimize uygun olarak değerlendirebilir, bu güzel günleri toplumsal kucaklaşma vesilesi kılabiliriz. Dünyanın çeşitli bölgelerinde zor koşullarda yaşam mücadelesi veren kardeşlerimizi de unutmadan, hem maddi hem manevi anlamda yanlarında olduğumuzu hissettirmeli, onlara da destek olmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramının tüm insanlığın barış, huzur ve refahına vesile olmasını temenni ediyor, üyelerimize ve Adıyamanlı hemşerilerimize sağlık ve mutluluk dolu yarınlar diliyorum. Bayramımız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 15:40
  1. kültür

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