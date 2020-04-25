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Aktüel

Başkan Turanlı’dan Ramazan ayı mesajı

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Ramazan ayı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

2020-04-25 10:18:10 -
Başkan Turanlı’dan Ramazan ayı mesajı

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Ramazan ayı nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Belediye Başkanı Turanlı, Ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ettiğini belirterek, tüm vatandaşlara ‘hayırlı Ramazanlar’ dileklerinde bulundu. Belediye Başkanı Turanlı mesajında, “Yüce Rabbim bir kez daha bizleri mübarek Ramazan ayına kavuşturmanın ayrı mutluluğunu yaşamaktayız. Ramazan ayında da korona virüs tedbirleri kapsamında, camilerde teravih namazı kılınmayacak. Toplu etkinlikler yapılmayacak. Zor günler yaşıyoruz. Allah’ın İzniyle bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Ramazan ayı, aydınlanma ayıdır. Ramazan, paylaşma ve dayanışmaya vesile olan bir aydır. İçinde bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi’ni bulunduran Ramazan Ayı’nın ilçemize, ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum" diye konuştu.

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