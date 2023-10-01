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Kobi Başkan Turanlı: Pamuk fiyatları çitçiyi hayal kırıklığına uğrattı
Kobi

Başkan Turanlı: Pamuk fiyatları çitçiyi hayal kırıklığına uğrattı

Yeniakit Publisher
2023-10-01 10:30:00 -
Başkan Turanlı: Pamuk fiyatları çitçiyi hayal kırıklığına uğrattı

Kahta Ziraat Odası Başkanı Rüştü Turanlı, Çukobirlik tarafından açıklanan fiyatın üreticileri hayal kırıklığına uğrattığını kaydetti.

Kahta Ziraat Odası Başkanı Rüştü Turanlı, Çukobirlik tarafından açıklanan fiyat hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Pamuğun, lifinden çiğidine kadar her unsurunun farklı sektörler için ham madde olduğunu söyleyen Başkan Rüştü Turanlı, bu kadar öneme sahip pamuk fiyatını geçen yıl 21 TL olarak açıklayan Çukobirlik’in bu sene başfiyatı 18.5 TL açıklamasını üreticilerin hayretle karşıladıklarını vurguladı.

Girdi maliyetinin geçen seneye oranla yüzde 100’ün üzerinde artış olduğunu belirten Turanlı ‘’Buna karşılık pamuk fiyatının geçen seneye oranla düşük açıklanması çiftçi de hayal kırıklığı oluşturmuştur. Pamuğun maliyeti 17.5 iken Çukobirlik nasıl olur da 42 randıman başfiyatı 18.5 TL açıkladı. Bu fiyat pamuk üreticisinin iflasına yol açacak. İstihdam kaynağı, katma değeri yüksek bir bitki ama fiyatından ve yüksek girdi maliyetlerinden dolayı çiftçilerimiz başka ürünlere yönelecek. Bunun önlenmesi için üreticiye verilen pamuk destekleme priminin 1.60 TL’den 5 TL’ye yükseltmesi gerekiyor’’ dedi.

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