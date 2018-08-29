THY - Nevşehir
0553 313 94 23

Başkan transferi açıkladı! 'Fenerbahçe ile anlaştık'

Bursaspor Kulübü Başkanı Ay, kaleci Harun Tekin'in transferi konusunda Fenerbahçe kulübüyle prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 15:13
Başkan transferi açıkladı! 'Fenerbahçe ile anlaştık'

Süper Lig ekiplerinden Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, kaleci Harun Tekin'in transferi konusunda Fenerbahçe kulübüyle prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

Ay, yaptığı açıklamada, Fenerbahçe kulübünün kaleci Harun Tekin'i transfer etmek için kendilerine bir teklifte bulunduğunu kaydetti

Yaptıkları görüşmeler sonucunda Bursaspor'un menfaatleri doğrultusunda bir karar verdiklerini belirten Ay, "Harun Tekin transferi için Fenerbahçe Kulübüyle prensip anlaşmasına vardık." ifadelerini kullandı.

Ay, Harun Tekin'in takımdan ayrılmasının ardından kaleyi bu sezon Okan Kocuk ve Muhammed Şengezer ile Ataberk Dadakdeniz'den birinin koruyacağını vurgulayarak, "Birbirinden yetenekli genç ve gelecek vadeden 3 kaleciye sahibiz. Hangisi iyiyse kaleyi o devralacak. Kaleci konusunda bir sıkıntımız yok." diye konuştu.

Öte yandan kaleci Harun Tekin'in yarın yeni takımı Fenerbahçe ile sözleşme imzalamasının beklendiği öğrenildi. 

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 15:13
  1. Bursa
  2. Fenerbahçe Haberleri
  3. Fenerbahçe

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD Esed'le gizlice masaya oturdu! Suriye'de kirli pazarlık
    1. ABD Esed'le gizlice masaya oturdu!..
    2. Gözyaşları dökerek Müslüman oldu
    3. Rusya'dan flaş İdlib açıklaması
    4. Reklamcı palavrasına aldanmayın
    5. İstanbul'da polis aracı devrildi: 2..
    6. Yemen'de askeri noktaya saldırı: 5..
    7. Özhaseki'den 30 Ağustos mesajı!
    8. Porto Riko'da büyük facianın bilançosu..
    9. İsrail kuduracak! İzzetbegovic..
    10. Kahramanmaraş'ta babasının tüfeğiyle..
    11. Yavrunuz yuvanızda güvende mi?
    12. Adana'da traktör tekerleklerinden..
    13. Böylesi şeytanın bile aklına gelmez!..
    14. İYİ Parti'den 'ekonomi' açıklaması
    15. CHP Genel Müdürü'nün acı günü!
    16. Birleşmiş Milletler'den İdlib uyarısı:..
    17. Nihat Kahveci'ye şok! Başkandan suç..
    18. Minik Yağmur için bakanlık harekete..
    19. Herkes düğün arabası sandı! Gerçek...
    20. Vladimir Putin tüm tartışmalara nokta..
    Misvak Dergisi'nden Kemalistleri çıldırtacak karikatür!
    Misvak Dergisi'nden Kemalistleri çıldırtacak karikatür!
    Özel okul teşvik başvuru formu
    Özel okul teşvik başvuru formu
    Fatih Altaylı: Trump'a minnettarım
    Fatih Altaylı: Trump'a minnettarım
    'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar ediyor
    'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar ediyor
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor
    Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor
    HDP'lilerden devletin polisine küstah tehditler! "Sizden de hesap soracağız"
    HDP'lilerden devletin polisine küstah tehditler! "Sizden de hesap soracağız"