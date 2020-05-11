Başkan Şemsettin Akağaç: "Polis ve askerimiz gece gündüz mesai yapıyor"

Kütahya’nın Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, İl Genel Meclis üyesi Şaban Türk ile birlikte trafik kontrolü yapan kolluk kuvvetlerini ziyaret etti.

Başkan Şemsettin Akağaç yaptığı açıklamada, ’’Korana virüs (Covid-19) salgınına karşı mücadele kapsamında, görev yapan İlçe Emniyet ve Jandarma Trafik Amirliği’ne bağlı ekipleri görev yerlerinde ziyaret ederek,Trafik Haftalarını kutladık.Görevlerinde başarılar diledik. Onların gece gündüz bizler için yaptıkları fedakar mücadelelerinde yanlarında olmak istedik. İnşallah kısa sürede bu salgından ilimiz ve ülkemiz kurtulacaktır. Tüm kolluk kuvvetlerimize Allah kolaylık versin’’ dedi.