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Başkan Seçer, Cemevinde lokmaları paylaştı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Muharrem Ayının 6.

07 Eylül 2019 Cumartesi 12:44
Başkan Seçer, Cemevinde lokmaları paylaştı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Muharrem Ayının 6. gününde, Mersin Cemevindeki vatandaşlar ile bir araya gelerek, onlarla lokmaları paylaştı. Mersinli vatandaşlar ile birlikte sıraya girip, yemeğini alan Başkan Seçer, hemşehrileri ile bir arada olmanın mutluluğunu yaşadı.


Alevi inancına göre “Matem Ayı” olarak kabul edilen Muharrem Ayı’nda Yas-ı Matem oruçlarının 6. günü tamamlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Muharrem Ayının 6. gününde, Mersin Cemevindeki vatandaşlar ile bir araya gelerek, aynı sofrayı paylaştı.


Cemevindeki Alevi vatandaşların konuğu olan Seçer, sıraya girip yemeğini kendisi aldı ve hemşehrileri ile aynı sofrada buluştu. Vatandaşlarla sohbet eden Seçer, vatandaşlar ile tek tek fotoğraf çektirdi.


Programa, Başkan Seçer’in yanı sıra Yenişehir Kaymakamı Mustafa Kılıç, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Alevi Kültür Dernekleri Mersin Şube Başkanı Hasan Kılavuz, Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin ve meclis üyeleri katıldı.


Mersin Cemevi İnanç Kurulu Üyesi Dede Hüseyin Eryılmaz’ın okuduğu Gülbeng ile oruçlarını açıp, dualarını eden vatandaşlar, hoşgörü, birlik ve kardeşlik sofralarında bir araya geldi. Mersin Cemevi İnanç Kurulu Başkanı Erdoğan Sevin, Muharrem Ayı’nın savaşların son bulmasına vesile olmasını temenni etti. Sevin, Mersin Cemevinde 15 Eylül Pazar Günü yapılacak olan Aşure Lokmasına vatandaşları davet etti.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 12:44
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