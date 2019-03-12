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Başkan Saygılı vatandaşlarla bir araya geldi

31 Mart yerel seçim çalışmalarına devam eden Kırıkkale Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Saygılı, Büyük Şehir Parkı’ndaki vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

12 Mart 2019 Salı 15:13
Başkan Saygılı vatandaşlarla bir araya geldi

31 Mart yerel seçim çalışmalarına devam eden Kırıkkale Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Saygılı, Büyük Şehir Parkı’ndaki vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.


Halkın istek ve taleplerini dinleyen Başkan Saygılı, Büyük Şehir Parkı’ndaki vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Çocuklarla da ayrı ilgilenen Saygılı, onlarla birlikte penaltı atışı yaparak renkli görüntüler oluştu. Daha sonra İl Başkanı Nuh Dağdelen ve parti teşkilatı ile birlikte esnaf ziyaretleriyle çalışmalarına devam etti.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 15:13
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