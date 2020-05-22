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Başkan Sandıkçı belediye personelinin bayramını kutladı

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Ramazan Bayramı öncesi son mesai günü belediye çalışanlarıyla bayramlaştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 15:43:52 -
Başkan Sandıkçı belediye personelinin bayramını kutladı

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Ramazan Bayramı öncesi son mesai günü belediye çalışanlarıyla bayramlaştı. Bayramlaşma töreninde konuşan Sandıkçı, “Hep birlikte geleceğin incisi Canik ilçemize kaliteli hizmet anlayışı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.



Canik Belediye Başkanı Sandıkçı, belediye çalışanlarını görev yerlerinde ziyaret ederek bayramlaşma geleneğini sürdürdü. Belediye birimlerini tek tek dolaşarak bütün personelle bayramlaşan başkan Sandıkçı, mesai arkadaşlarının aileleriyle birlikte güzel bayram geçirmeleri temennisinde bulundu. Belediye personeline hitaben konuşan Sandıkçı, “Biz mesai arkadaşlarımızla birlikte güçlü bir aileyiz. Hep birlikte geleceğin incisi Canik ilçemize kaliteli hizmet anlayışı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemize hizmet için bizlerle birlikte özellikle tüm dünyada gündem olan salgın hastalıkla mücadele konusunda fedakarca çalışan, gecesini gündüzüne katan bütün çalışanlarımı kutluyorum. Başarılı çalışmalarından dolayı her bir çalışanıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.



“Mutlu günlere çok yakında kavuşacağız”


Başkan Sandıkçı yaptığı açıklamada, “Eski bayramları özlüyoruz. Büyüklerimizin ellerinden öptüğümüz, küçüklerimize sarıldığımız günlerin özlemi içindeyiz. Devletimiz ve ilgili Bakanlıklarımız pandemiyle mücadele konusunda dünya ülkelerince örnek alınacak şekilde başarılı oldu. İnsanlarımız bu zorlu süreçte hem birbirlerine, hem de devletimizin uyarılarını uygulayarak destek oldular, örnek bir dayanışma gösterdiler. Bu vesileyle bütün Canikli hemşehrilerime de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu duygularla bütün mesai arkadaşlarımın, sevdiklerinin, ailelerinin ve tüm Canikli vatandaşlarımızın bayramlarını tebrik ediyor, mutlu, sağlıklı bayramlar diliyorum” şeklinde konuştu.


Belediye çalışanları, ziyaretleri sırasında personele çikolata ikramında bulunan Başkan Sandıkçı’ya, teşekkür ettiler.

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