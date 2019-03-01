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Başkan Şahin’den örnek siyaset

Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, esnaf ziyaretleri esnasında CHP Seçim Bürosunu da ziyaret etti.

01 Mart 2019 Cuma 18:30
Başkan Şahin’den örnek siyaset

Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, esnaf ziyaretleri esnasında CHP Seçim Bürosunu da ziyaret etti.


Başkan Şahin, beraberinde AK Parti Milletvekili Orhan Kırcalı, AK Parti İlçe Başkanı Haluk Köksoy ile birlikte Atatürk Bulvarı üzerinde esnaf ziyaretinde bulundu. Kapı kapı dolaşıp esnafın sorunlarını dinlemeyi, çözüme yönelik projeleri anlatmayı sürdürdüklerini ifade eden Başkan Şahin, “Esnaf kardeşlerime sözümüz olsun, helal kazancı için mücadele eden tüm esnafımızın her zaman yanında olacağız” dedi.



CHP Seçim Bürosuna ziyaret


Başkan Şahin, esnaf turunu sürdürdüğü esnada ise yol üzerinde bulunan CHP Seçim Bürosunu da ziyaret etti. Şahin, ziyaretiyle ilgili, "CHP’li hemşehrilerimize çalışmalarında başarılar diledik" açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 18:30
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