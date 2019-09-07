Başkan Şahin’den Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Koca’ya ziyaret

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nebi Koca’yı ziyaret ederek, birliğin çalışmaları ve Gaziantep’te gerçekleştirilen bal üretimi hakkında bilgiler aldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve Şehitkamil Ziraat Odası Başkanı Cuma Yiğit, Gaziantep Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nebi Koca’yı ziyaret etti. Arı Hüneri isimli arı ürünleri satılan iş yerinde gerçekleşen ziyarette Başkan Koca, birliğin çalışmaları ve Gaziantep’te üretimi yapılan bal çeşitleri hakkında açıklamalarda bulundu. Gaziantep Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü ile gerçekleştirdikleri ortak çalışma sonucu zahter balı bitkisel çayların bilimsel reçetesini hazırladıklarını kaydeden Koca, elde edilen veriler ışığında zahter balından üretilen çayın yüzde 95,56 oranında antioksidan değer taşıdığının bilimsel olarak tespit edildiğini söyledi. Gaziantep’te üretimi yapılan arı sütü, polen, propolis, zahter ve yayla balı ile ilgili de bilgiler aktaran Koca, "Hedefimiz Gaziantep’te modern bal üreticiliğini en üst seviyeye taşıyarak şehrimizi bu sektörde bir marka haline getirmek. Bu bağlamda sektör temsilcilerimizle birlikte kurduğumuz Arı Yetiştiricileri Birliğimiz özellikle modern arıcılık noktasında üreticilerimize önemli katkılar sağladı. Daha önceleri ilkel yöntemlerle yapılan bal üretimi şimdi dünya standartlarında modern yöntemlerle yapılmakta. Bu atılımın pozitif geri dönüşümünü de sektörle ilgili rakamlara baktığımızda daha net görmekteyiz. Öncelikle bal verimini kovan başına yaklaşık 10 katına çıkarmayı başardık. Eskiden şehrimizin toplam bal üretimi 10-12 ton civarında seyrederken, modern arıcılıkla bu seneki bal miktarımız 500 ton seviyesine ulaştı. Yaklaşık 2 bin 800 arılı kovanla başlayan arı yetiştiriciliğimiz ise bugün yaklaşık 600 üyemizle birlikte 60 bin arılı kovana dönüştü" diye konuştu.