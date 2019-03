Başkan Şahin: “Küçük Sanayi Sitesi Projesi’ni hayata geçireceğiz”

Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Atakumluların araç tamir ve bakım ihtiyaçlarını kısa mesafede karşılamak, böylece ilçedeki istihdama katkı sağlamak amacıyla Küçük Sanayi Sitesi Projesi’ni hayata geçireceklerini söyledi.

Başkan Şahin, seçim çalışmaları kapsamında kırsal bölgeleri de ihmal etmiyor. Ayvalı ve Güney Mahallelerinde halkla buluşan Başkan Şahin, özellikle kırsal kalkınmaya yönelik yatırım ve projeleriyle vatandaşların adeta yüzünü güldürdü. Beraberinde AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy, MHP İlçe Başkanı Ahmet Hatinoğlu ve meclis üyesi adaylar ile birlikte Ayvalı ve Güney mahallelerini ziyaret eden Başkan Şahin, her 2 mahallede de özellikle kırsal kalkınmaya yönelik projelerini anlattı. Mahallelerde kademeli olarak kapalı pazar yerleri oluşturulacağını belirten Başkan Şahin, pazar yerleri boşaldığında mahalle sakinleri tarafından aynı zamanda park yeri olarak kullanılabileceğini söyledi.

“Ürünlere alım garantisi getiren sözleşmeli ürün modeli uygulamasına geçeceğiz”

Kırsal kesimlerde üretilen sağlıklı ürünlerin semt pazarlarında oluşturulacak özel alanlarda başta Atakumlular olmak üzere tüm Samsunluların kullanımına sunulacağını açıklayan Başkan Şahin, "Böylelikle kırsal kesimdeki vatandaşlarımız ekonomik kazanç elde ederken şehirdeki hemşehrilerimizin de sağlıklı ve organik gıdaya ulaşması sağlanacak. Yine kırsal kesimlerde tarım ve hayvancılık faaliyetleri gerçekleştiren üreticiler teşvik edilecek ve desteklenecek. Ürünlere alım garantisi getiren sözleşmeli ürün modeli uygulamasına geçeceğiz. Üreticilerimizin ürettikleri ürünlerin endüstriyel ürüne de dönüştürülmesine katkı yapacağız. Ayrıca canlı hayvan pazarı kuracağız” diye konuştu.

“Küçük Sanayi Sitesi Projesi’ni hayata geçireceğiz”

Başkan Şahin ayrıca, Atakumluların araç tamir ve bakım ihtiyaçlarını kısa mesafede karşılamak, böylece ilçedeki istihdama katkı sağlamak amacıyla Küçük Sanayi Sitesi Projesi’ni hayata geçireceklerini de sözlerine ekledi.

Okulları ziyaret eden Başkan Şahin’e çocuklardan sevgi seli

Yine seçim çalışmaları kapsamında okulları ziyaret eden Başkan Şahin, beraberinde AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy ve MHP İlçe Başkanı Ahmet Hatinoğlu ile birlikte Hüseyin Avni Asal İlkokulu, Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu ile Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti. Özellikle öğrencilerin yoğun ilgisi ve sevgi gösterileriyle moral bulan Başkan Şahin, "Bizim belediyecilik anlayışımız da tıpkı eğitimcilik gibi gönül işi. Bir çocuğun sevgisini kazanmanın, gönlüne girmenin verdiği mutluluğun tarifi anlatılmaz" şeklinde konuştu.

“Geleceğin Atakum’unu çocuklarımızla, gençlerimizle birlikte inşa edeceğiz”

Çocukların ve gençlerin Atakum’un geleceğinin yapı taşları olduğunu vurgulayan Başkan Şahin, "Geleceğin Atakum’unu çocuklarımızla, gençlerimizle birlikte inşa edeceğiz. Bu düşünceden hareket hazırladığımız projelerimizi kamuoyuna tanıtmaya devam ediyorum. Bilim Teknoloji Merkezi ile Dijital(Uyumayan) Kütüphane, bu projelerimizden sadece 2’si. Bilim Teknoloji Merkezinde çocuklarımız ve gençlerimiz bilimsel konuları kolay anlaşılır ve eğlenceli bir şekilde işleyebilecek. Deney düzenekleri ve özel tasarım galerilerle, kimya, fizik atölyeleriyle, bilim kafe ile Bilim Teknoloji Merkezimiz çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe hazırlayacak. 24 saat aktif Dijital Kütüphane’de de yine gençlerimiz ve çocuklarımız, bilgiye erişimde teknolojinin tüm imkanlarını kullanabilecek" ifadelerini kullandı.

“Okullarımızın bakım, onarım, çevre düzenlemesi gibi konularda imkanlarımızı esirgemeyeceğiz”

Kendisi de bir eğitimci olan Başkan Şahin, ziyaret ettiği okullarda meslektaşlarıyla da bir araya geldi. Öğretmenlere hitap eden Başkan Şahin, “Belediye başkanlığı yaptığım her dönem eğitim yuvalarına ayrı bir önem verdim. Atakum’da da okullarımız başta olmak üzere tüm eğitim kurumlarımızın bize ihtiyacı olduğu her an yanlarında olacağız. Okullarımızın bakım, onarım, çevre düzenlemesi gibi konularda imkanlarımızı esirgemeyeceğiz” açıklamasında bulundu.

“İnsan-şehir-tabiat dengesini oluşturacak ve bu dengeyi koruyacağız”

Atakum’un Karadeniz’in turizm cenneti olduğunu hatırlatan Başkan Şahin, “Bu kilometrelerce sahil, bu doğa, bu yeşillik nerede var? Çocuklarımıza çok daha yeşil bir doğa, çok daha yaşanabilir bir Atakum bırakmak, en önemli görevimiz olacak. Siz eğitimci meslektaşlarımla birlikte tüm okullarımızda insana, doğaya saygılı, yeşil bir gelecek için çevreci uygulama dönemini başlatacağız. İnsan-şehir-tabiat dengesini oluşturacak ve bu dengeyi koruyacağız” dedi.