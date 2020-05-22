Başkan Öz’den Ramazan Bayramı mesajı

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Ramazan Bayramı öncesi yazılı bir mesaj yayınladı.

Başkan Öz mesajında; “Birlik ve beraberliğimizin kuvvetlenmesine, barışın güçlenmesine, küskünlerin barışmasına, sevgi, saygı ve hoşgörünün yücelmesine vesile olan Ramazan Bayramına ulaşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Ramazan ayını, her zamankinden farklı olarak sağlık önlemlerinin ve olağanüstü tedbirlerin ışığında geçirdik. Lakin bu durum rahmet ve bereket dolu günlerin manevi iklimini etkilemeye yetmediği gibi, bayrama erişmiş olmanın mutluluğunu da gölgede bırakamamıştır. Bu bayram da, her zamanki gibi bayramların manasına yaraşır şekilde, küskünlüklerin ortadan kalktığı, dostluğun, kardeşliğin ve daha birçok güzel duygunun ön plana çıktığı günler olacaktır. Bu düşüncelerle; mesai arkadaşlarımın, Çanlı hemşerilerimin, Çanakkaleli vatandaşlarımızın, aziz milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramını kutluyor, sevgi ve kardeşlik duygularının coşkuya dönüştüğü bu mübarek günlerin ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve esenlik getirmesini diliyorum” ifadelerine yer verdi.