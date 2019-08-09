Başkan Öz’den Kurban Bayramı mesajı

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, maddi ve manevi zenginliklerimizi paylaşarak çoğalttığımız bayramların gönül dünyamızı zenginleştirdiğini söyledi.

Başkan Öz mesajında şu görüşlere yer verdi: “Dini ve milli hislerimizi hareketlendiren, toplumsal hayatı canlandıran, akrabalık bağlarını kuvvetlendiren, komşuluk ilişkilerini yenileyen, yoksulları sevindiren, birey olarak birbirimizden kaçış dönemi değil, birbirimize yakınlaşma dönemi olan bayramlarımızı kutlarken, bizlere düşen görev, birlik ve beraberliğe her şeyden daha çok ihtiyaç duyduğumuz bu süreçte, toplum olarak, Dünyaya eşsiz bir dayanışma örneği sergilemek olmalıdır.

Toplum olarak yaşadığımız müstesna günlerden biri olan mübarek Kurban Bayramı’na bir kez daha kavuşmanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. Ailelerin, komşuların, dost ve akrabaların birbirlerini ziyaret ettiği, ihtiyaç sahiplerinin daha fazla hatırlandığı bu özel günler, kuşkusuz ki aziz milletimizin yardımlaşma ve dayanışma duygularını da yoğun olarak yaşamasına vesile olmaktadır. Maddi ve manevi zenginliklerimizi paylaşarak çoğalttığımız, bizi asırlardır olduğu gibi birbirimize sıkıca bağlayan, aşımızı, ekmeğimizi, dostluk ve kardeşliğimizi paylaştığımız nice bayramlara ulaşmak dileğiyle, bu ülke toprakları için canını seve seve vermiş tüm şehitlerimizin ve yakınları başta olmak üzere, necip milletimizin, tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı’nı kutluyor, bayramın hayırlara vesile olmasını diliyorum.”