Başkan Özdemir, çalışan gazetecileri Horanta Yaşam Merkezi'nde ağırladı

Başkan Özdemir, gazetecilerin talep ve önerilerini dinledi, Niğde’nin geleceği için yürütülen çalışmalarda yerel basının önemine vurgu yaptı.

"GECESİ GÜNDÜZÜ OLMAYAN BİR MESLEK"

Basın mensuplarının kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına büyük bir özveriyle çalıştığını belirten Başkan Özdemir, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Gazetecilik, mesai kavramı gözetmeksizin, 7 gün 24 saat büyük bir fedakarlıkla yapılan saygın bir meslektir. Sizler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de ifade ettiği gibi ‘Milletin müşterek sesi’siniz. Olayları tarafsız bir gözle kamuoyuna aktaran, şehrimizin hem sorunlarını hem de güzelliklerini yansıtan bir ayna görevi görüyorsunuz. Zorlu şartlar altında bu görevi ifa eden, halkımızın haber alma hakkı için emek veren tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum.”

BASINLA GÜÇLÜ İLETİŞİM VURGUSU

Niğde’nin gelişimi ve projelerin vatandaşa doğru aktarılması noktasında basının bir köprü vazifesi gördüğünü dile getiren Özdemir, şeffaf yönetim anlayışı çerçevesinde basın mensuplarıyla bir araya gelmeye devam edeceklerini belirtti.

Program, Başkan Özdemir’in gazetecilerle günün anısına hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.