Başkan Orkan: Balıkesir olarak depremzedelerin hizmetindeyiz

Erdoğan Gül

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, depremzedelerin acılarını paylaşmak, yapılan yardım ve çalışmaları yerinde incelemek üzere gittiği Malatya’da vatandaşlarla buluştu. Bölgede çalışmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, büyükşehir ekipleri ve bölgede bulunan Karesi Belediyesi ekipleriyle bir araya gelen Başkan Orkan, bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

İlk olarak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile şehirde genel hijyen ve temizlik çalışmalarını yürüten Karesi Belediyesi ekipleriyle buluşan Başkan Orkan, daha sonra İnönü Çarşısı’nda Fırıntaş noktasını ziyaret etti. Vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri ileten Başkan Orkan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile birlikte Tarihi Çarşı’da incelemelerde bulundu.

Orkan: Balıkesir olarak bir ve beraberiz

Balıkesir olarak depremzedelerin yaralarını sarmak için birlik içerisinde ve koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Orkan, “Asrın felaketi olarak tanımlanan depremin ardından dün de bir deprem yaşayan şehrin yaralarını sarmak için el ele omuz omuza hep birlikteyiz. Büyükşehir Belediyesi ve şehirde genel hijyen ve temizlik çalışmalarını yürüten belediyemiz ekiplerini ziyaret ettikten sonra İnönü Çarşısı’nda Fırıntaş noktasını ziyaret ettik, vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Balıkesir olarak bir ve beraber Malatya’nın hizmetindeyiz! Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz ile birlikte Tarihi Çarşı’da incelemelerde bulunduk. Tüm imkanlarımız vatandaşlarımız ile birlikte. Dayanışmamızla yeniden ayağa kalkacağız” dedi.

Soba ve yakacaklar bölgeye ulaştı

Öte yandan Karesi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, deprem bölgesindeki kış şartları nedeniyle afetzedelerin ısınma ihtiyacını karşılamak için kendi atölyesinde ürettiği sobalar ve yakacaklar ise bölgeye ulaştı. Sobalar ve yakacaklar AFAD’ın koordinesinde ihtiyacı olan bölgelere ulaştırılacak. Bunun yanında Karesi Belediyesi’nin bölgeye giyecek ve erzak yardımları toplama çalışmaları ise devam ediyor. Vatandaşların bağışları özenle paketlenerek bölgeye ulaştırılıyor.

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