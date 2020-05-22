  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İhtiyaç sahiplerinin olduğu her yerde “Önce İnsan” olarak varız

Arefe günü okunacak dualar nelerdir? Arefe günü ihlas suresi okumanın fazileti nedir? İhlas suresi okunuşu

Canavar otu nedir? Canavar otunun faydaları nelerdir? Canavar otu ne işe yarar, ne için kullanılır? Canavar otu çayı nasıl hazırlanır?

İş ilanları İŞKUR kamu personel alımları başvuruları

Sözleşmeli öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?
için kalan
Aktüel

Başkan Oktay personeliyle bayramlaştı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, personelinin bayramını çikolata ikram ederek kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 16:30:22 -
Başkan Oktay personeliyle bayramlaştı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, personelinin bayramını çikolata ikram ederek kutladı.


Marmaris Belediyesi’nde koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında bu yıl farklı bir bayramlaşma yaşandı. Daha önceki yıllarda başkanlık makamında yapılan bayramlaşma töreninde tüm personel belediye başkanı ve diğer yöneticilerle bayramlaşırdı.


Bu yıl ise Belediye Başkanı Mehmet Oktay, birimleri tek tek dolaşarak kendisi personelle bayramlaştı.


Personele kendi eliyle çikolata ikram eden Oktay, “Bu sene salgından ötürü bu şekilde bayramlaşmak zorunda kaldık. Her şeyin başı sağlık. Eminim yan yana kutlayacağımız güzel günler geri gelecek. Yeter ki sağlıklı, mutlu olalım” diye konuştu.


Merkez bina, İçmeler Ek Binası, araç parkı ve kültür merkezlerinde görevli personelle bayramlaşan Oktay, sahada çalışan işçileri de ziyaret etti. Oktay, “Kardeşliğin, barışın ve huzurun hakim olduğu bir dünya dileğiyle tüm halkımızın Ramazan Bayramını kutlarım” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı