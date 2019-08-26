Başkan Malazgirt Zaferi'nin 948. yılında konuştu: Kara birliklerimizin bölgeye girmesini bekliyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıldönümü dolayısıyla Malazgirt'te düzenlene törende konuştu. Erdoğan, "Çok yakında kara birliklerimizin de bölgeye giriş yapmasını bekliyoruz. Hava ve kara unsurlarımızla sınırın ötesine geçtiğimizde süreci belirleme imkanına kavuşacağız. Kararlılığımızı artık hiç kimsenin test etmeye çalışmayacağını ümit ediyorum." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Malazgirt Zaferinin 948. yıldönümü vesilesiyle tüm kahramanlarımızı hürmetle yad ediyorum. Bin yılıdır bu toprakların vatanımız olması için gözlerini kırpmadan kendini feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizi kendi iç meseleleriyle uğraştırarak medeniyetinden tarihinden koparmaya çalışanların da senaryolarını boşa çıkardır. Bugün Malazgirt Zaferini böylesine bir coşkuyla kutluyorsak işte bu projeyle birlikte o aksi proje hazırlayanlar da çökmüş demektir.

Asıl fetih gönüllerin fethidir

Yeni nesillere 2071 vizyonunu miras bıraktık. Yaklaşık yarım asır sonra bizler görmesek de inanıyorum ki Türkiye her alanda dünyanın en güçlü ülkelerinden iri olarak çok daha büyüt hedeflere yelken açmış olacaktır. Hep söylediğim gibi bizim medeniyetimiz bir fetih medeniyetidir. Bu fetih sadece toprakların sadece coğrafyanın fethi değildir. Asıl fetih gönüllerin zihinlerin fethidir.

Gördünüz mü annenin yaptığı eylemi

Hiçbir siyasi veya ekonomik çıkar bizi hakkın yanında yer almaktan mazluma ve mağdura yardım etmekten alıkoyamaz. Gördünüz değil mi yavrusu kaçırılıp alıkonan annenin günlerdir yaptığı eylemi? Biz dik duracağız. Biz bu insanların yavruları istismarına göz yummayacağız. Bugün Kudüs'te Filistin'de zulüm var. Filistin'i adım adım işgale çalışıyor. Müslümanlar zulüm altında...

Bahçeli'ye teşekkür

Anadolu bizim için büyük davamızın kıtasıdır. Bizim davamız da hep inşa davası olmuştur. Vatan kıldığımız bu topraklar inşallah yeniden dirilişimize şahitlik edecektir. FETÖ'cü hainler bir darbe girişimiyle ülkemizi işgale kalkıştıklarında karşılarında tüm farklılıklarını bir kenara bırakmış bir milleti karşılarında buldular. İşte aynı kadro bugün Malazgirt Ovası'nda.. Huzurlarınızda bu mücadelede bize destek veren sayın Bahçeli ve heyetine teşekkürü bir borç biliyorum.

Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler

lkemizin beka mücadelesi söz konusun olduğunda başka saflarda yer almanın saygıya layık bir yanı yoktur. Siz bu tuzağı kuranların arkasından giderseniz bunun adından başka olur. Türkiye'nin Orta Doğu'da ne işi var diyor. Bize ülkemizin güneyinden taciz atışları yapılacak saldırılacak bizim orada ne işimiz var? Sen bu işlerden anlamıyorsun. Biz oradayız orada olacağız. Atatürk'ün partisiyiz diyeceksin, sonra Misak-ı Milli'yi bilmeyeceksiniz. Biz Adana mutabakatı neyse onun gereğini yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Bu zat bakar kör, Doğu Akdeniz'de sondaj gemilerimiz var. Firkateynlerimiz var. Silahlı hava araçlarımız hazır vaziyette... Denizden karadan her şeye hazırız. Ama bunu görmüyor. Bay Kemal bizim herhâlde ay ve yıldızımızı da bilmiyor. Lafla biz Atatürk'ün partisiyiz demekle olmuyor. Sen bitmişsin. 3-4 tane belediye almakla olmaz.

Yaşadığımız kritik süreçte ülkemizin gelecek yarım asrın olacak bir dönemden geçiyoruz. Kimsenin milletimizin birliğini beraberliğini bozacak şekilde davranmaya hakkı yoktur.

Fırat'ın Doğusu'na operasyon

Diplomasiyle bir netice alırsak ne ala. Ama isteğimiz dışında bir yola zorlanırsak; tüm planlarımız hazırdır, kendi planlarımızı hayata geçiririz.

Çok yakında kara birliklerimizin de bölgeye giriş yapmasını bekliyoruz. Hava ve kara unsurlarımızla sınırın ötesine geçtiğimizde süreci belirleme imkanına kavuşacağız. Kararlılığımızı artık hiç kimsenin test etmeye çalışmayacağını ümit ediyorum.

Rusya ile bu İdlib meselesini yakından istişare ettim. Yarın Rusya'ya gidiyorum. Orada yine görüşmelerimiz olacak. İnşallah bu sıkıntıları da kısa sürede ortadan kaldırmış olacağız.

Irak tarafında da çok önemli adımlar atıyoruz. Ülkemize saldırıların merkezi olan yerleri temizliyoruz.

Doğu Akdeniz'deki sondaj ve sismik araştırmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Kimse bizi engelleyemez, engelleyemeyecektir. Bütün bu çalışmalar kararlılıkla devam ediyor ve devam edecektir.