Başkan Kızıldaş, yeni sağlık merkezini inceledi

Malatya’nın Arguvan İlçesi Belediye başkanı Mehmet Kızıldaş , Arguvan İlçesinde yapımı tamamlanan ve hizmete açılan 5 birimlik Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve aynı binada bulunan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu ziyaret ederek inceleme yaptı.

Arguan İlçesi Belediye başkanı Mehmet Kızıldaş, sağlık merkezini ziyarette, sağlık çalışanlarına tulum da hediye etti. Başkanı Mehmet Kızıldaş yaptığı açıklamada, “Arguvan’ımız yeni bir sağlık merkezine kavuştu. Yapılan yeni binada, sağlıkla ilgili 3 birim görev yapıyor. Yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diyerek, kendilerine gönderilen ve korona virüs tedbirleri için kullanılan tulumları da sağlık çalışanlarına teslim ettiğini kaydetti.