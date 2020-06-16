Başkan Kazım Kurt, artan Korona virüs vakalarını değerlendirdi

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, normalleşme sürecinin ardından artan Korona virüs vakaları ile ilgili açıklama yaptı.

Başkan Kazım Kurt normalleşe sürecinin ardından Korona virüs vaka sayılarının artmasıyla ilgili soruları cevaplayarak, önemli açıklamalarda bulundu. Vaka sayıların tekrar 1500’lerin üzerine çıktığına dikkat çeken Başkan Kurt, bu artışın hayra alamet olmadığını vurguladı. “Önce sağlık, önce insan” diyen Başkan Kurt, siyasi iktidarı ise “Siz önce insan demezseniz, önce ekonomi, önce siyaset önce para mantığı ile bakarsanız, öyle olur maalesef. Türkiye’de, Türkiye’yi yöneten anlayış, önce AVM’leri açtı ve o baskıya direnemedi” sözleri ile eleştirdi.

Odunpazarı Belediyesi olarak Korona virüs ile mücadelelerinin büyük bir güçle ve gayretle devam ettiğini belirten Başkan Kurt, sokağa çıkma kısıtlamalarının ve alınan önlemlerin gevşetilmesi ile beraber Korona virüs vakalarında ciddi anlamda artış yaşandığına dikkat çekti. Bu artışın hayra alamet olmadığının altını çizen Başkan Kurt, “Bu nedenle bütün hemşerilerimizin maskesiz çıkmamaya, zorunlu olmadıkça çıkmamaya gayret etmesi gerekiyor. Kendimizi, kendimiz koruyacağız. Maske takarak ve mesafeyi mutlaka koruyarak, virüsün yayılmasına engel olacağız. Rakamlar, 1000’in altına düşmüştü. Ama şimdi görüyoruz ki, bin 500’lerin üzerine çıktı. Bu bin 500’ler demek, yüzde 50 oranında bir artış demek. Burada herkesin, üstüne düşen görevleri yerine getirmesi gerekiyor. Eskişehir’de de

rakamların çok farklı olduğunu sanmıyorum. O nedenle mesafeyi koruyarak, maskesiz ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamak gerekir. Bu virüs tamamen yok oluncaya kadar, herkesin daha sabırlı olması gerekir, otobüse binerken, park ve bahçede gezerken, çarşıda alışveriş yaparken kendi önlemlerimizi kendimiz alalım” dedi.

“Normalleşmeyi biz yanlış anladık”

Normalleşme sürecinin erken başlayıp başlamadığına dair soruları da cevaplayan Başkan Kurt, “Şimdi işin yönetimsel anlamdaki tarafını, doğru olup olmadığını ben değerlendiremem. Ama televizyon ve gazetelerde sağlıkçılardan dinlediğimiz kadarı ile sokağa çıkmayı ve normalleşmeyi biz yanlış anladık” diye konuştu. Normalleşmenin daha ciddi bir çalışmadan sonra olması gerektiğini ifade eden Başkan Kurt, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Başından itibaren, ciddi anlamda bir sokağa çıkma yasağı, o yasaktan sonra gereken bütün önlemlerin alınarak normalleşmeyi istemek gerekiyor. Aslında burada salgın devam ederken, normalleşmeden söz etmek doğru değil. Yani kısa sürede normalleşemeyeceğimizi bilerek hareket etmemiz gereklidir. O nedenle sağlıkçılar yeni normal diyor zaten buna. Yeni normal eskisi gibi değil. Mesafe, maske, korunma ve hijyen konusunda dikkati hiçbir zaman bırakmamalıyız.”

“Önce insan demezseniz”

Normalleşme sürecinin altında ekonomik nedenlerin mi yattığına dair soruları da cevaplayan Başkan Kazım Kurt, bu konuda siyasal iktidarın bakış açısının belirleyici olduğunu söyledi. “Siz önce insan demezseniz, önce ekonomi, önce siyaset önce para mantığı ile bakarsanız, öyle olur maalesef. Türkiye’de, Türkiye’yi yöneten anlayış, önce AVM’leri açtı. Ve o baskıya direnemedi. Önce turizm bölgesindeki otellerin açılmasını sağladı. Oysa Türk Halkının temel gereksinimlerini sağlayan işler için öncelik sağlanmalıydı. Önce sağlık, önce hastane olmalıydı. Hatta insanlar, AVM açık ama cami kapalı diye espri yapmaya başladı. Bir zorunluluk tercihi yaptılar, bu da iktidarın bakış açısını gösterir” diyen Başkan Kurt, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Biz iktidarda olsaydık, önce insan diye bakarak bu işi çözümlerdik. Avrupa’nın birçok yerinde önce insan dedikleri zaman kazandılar. Amerika’da, Brezilya’da, İtalya’da, İspanya’da önce ticaret dedikleri için hala çözemiyorlar. Biz korkarım ikinci gruba geldik. Bunu çözmenin yolu insanlarımıza kalmış, halkımıza kalmış. Ama maalesef ekonomi bozulunca, sosyal devlet olmayınca insanlar kendi paçalarını kurtarmanın yollarını arıyorlar. Bu da daha büyük kaosa neden oluyor. Ben önce sağlık diyorum, önce insan diyorum. Sağlıklı bir çevreyi oluşturmak için devletin doğrudan bazı yardımları gerçekleştirmesi gerekir. Bizim devletimiz, ne yazık ki, bunları yapamadı. Bizim devletimiz vaatlerle bu işi geçiştirmeye çalışıyor. ‘3 ay vergini öteledim’, ‘3 ay kiranı öteledim’, ‘3 ay alacağımı öteledim’, ‘faizini öteledim’ gibi. Bu çözüm değil. Bunun arkasından çok büyük ekonomik çıkmaz gelebilir. Burada da şimdiden uyarmak lazım, şimdiden dikkatli olmak lazım. Eğer bu konuda da önce para denirse işimiz oldukça zordur.”

Vatandaşları bir kez daha zorunda olmadıkça dışarı çıkmamaya davet eden Başkan Kurt, dışarı çıkmanın zorunlu olduğu hallerde ise vatandaşlardan maskesiz dışarı çıkmamalarını ve mutlaka sosyal mesafe kuralına uymalarını istedi.