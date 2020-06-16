  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Başkan Kaplan’dan kan bağışı çağrısı

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Kızılay Kan Bağış Aracı’nı ziyaret ederek, vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 15:31:46 -
Başkan Kaplan’dan kan bağışı çağrısı

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Kızılay Kan Bağış Aracı’nı ziyaret ederek, vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu.


Kovid-19 salgını sebebiyle kan stoklarında ciddi bir azalma görülmesi sebebiyle kan bulmakta zorluk çeken Kızılay, Kan Bağış aracı ile bugün Koçarlı ilçesinde yerini aldı. Sabah saatlerinde bağış toplamaya başlayan Kızılay Kan Bağış Aracı’nı Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan da ziyaret etti.


Koçarlılı vatandaşların duyarlılık göstererek bağışta bulunduğu bağış aracındaki personele kolay gelsin dileklerini ileten Belediye Başkanı Kaplan “Salgın sebebiyle kan stokları bitme aşamasına gelmiş bu durum özellikle hastanelerde tedavi gören talesemi, lösemi ve kanser hastalarının sürekli ihtiyaç duyduğu kan bağışı hayati önem taşımaktadır. Bu sebeple tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum”dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı