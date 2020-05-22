Başkan Kalkan: "Özel okullar velilerle helalleşsin"

Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan; korona virüs nedeniyle eğitimin olmamasından dolayı özel okulların haksız kazanç sağladığını, okulların velilerle helalleşmesi gerektiğini söyledi. Kalkan ayrıca, öğrencilerini sınavla alan proje okullarına da eğitimcilerin sınavla atanması gerektiğini vurguladı.

Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, gündeme ilişkin yaptığı açıklamada, yaklaşık 50 gün kadar çocuklarıyla birlikte kalan velilerin artık öğretmenleri darp etmeye kalkmayacağını ifade etti. Kalkan; "Çocuklar uzaktan eğitim görüyorlar ve yüz yüze eğitimle tabii ki aynı değil. Canlı ders için de internet bağlantısı olması lazım. Bazı öğrencilerimizin yaşadığı yerlerde internet bağlantısı çok zayıf olduğu için, canlı derse katılamıyorlar. Bakanlık biliyorsunuz uzaktan eğitimde herhangi bir soru olmayacağı ile ilgili birinci döneminde alınan notların ortalamasıyla ve bir üst sınıfa bütün öğrencilerin sorumlu geçeceği ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklama bu şekilde ama ben şunu da söylüyorum, gelip de öğretmen arkadaşlarımıza sorgu sual etmeden, çocuğunun söylemiş olduğu ifadeye göre darp eden velilerimizle karşılaşıyorduk. Bu süreçte çocuklarıyla birlikte bir 50 gün kadar yaşadılar. Herhalde diyorum ki bundan sonra hak verirler. Okul açıldığı zaman, öğretmenlere artık gelip de darp etmeye kalkmazlar” dedi.

Kayseri’de Vefa Destek Grubu’nda 18 binin üzerinde çalışan eğitimcinin olduğunu vurgulayan Başkan Kalkan; "Vefa Destek Grubunda çalışan arkadaşlarımız var. Kayseri’de 18 binin üzerinde eğitim çalışanı var. Gönüllü arkadaşlarımız da Vefa destek gruplarında çalışıyor. Allah razı olsun gerçekten bu süreçte PTT, Sağlık çalışanları zor bir süreçten geçiyor ve bir de Vefa Destek Grupları gidip yaşlıların maaşı, ihtiyacı gibi durumlarda yardımcı oluyorlar. Pandemi sürecinde sağlık çalışanları da 50 gün gibi bir süredir çocuklarını göremiyorlar. Kimisi misafirhanede, kimisi yurtta ve öğretmenevinde kalıyor. Bizim onlara da saygı göstermek lazım. Diyorlar ki biz sizin için pandemi sürecinde mücadele ediyoruz, çocuklarımızı göremiyoruz. Ne olur bize yardımcı olun. Bu ne demek? Sokağa çıkmayın, zorunluluğunuz yoksa evde kalın demek. En azından sağlık çalışanlarımıza saygı gösterelim bu süreçte” diye konuştu.

Öğretmenlere saygınlığın tekrar kazandırılması gerektiğinin altını çizen Kalkan; "Öğretmen biliyorsunuz ki eğitimin öznesi. Öğretmen seçiminden başlıyor bu iş, öğretmenlerin saygınlığı, maddi geliri gibi. Finlandiya’daki öğrenci sayısında baktığımız zaman, bizdeki öğrenci sayısı ile mukayese edilemez. Öğretmenin orada bir saygınlığı var. Herkes orada öğretmen olmak istiyor ama herkesi öğretmen yapmıyorlar orada. Biz de hiçbir yere gidemezsen, öğretmenliği yaz da öğretmen ol diyorlar. Bu ülkenin en iyi beyinlerinin öğretmenliğe yönlendirilmesi lazım. En iyi beyinlerimizi biz öğretmenliğe yönlendireceksek nasıl olması lazım bu? Toplum içerisinde öğretmenin saygınlığı yoksa, siz çocuğunuza oku da öğretmen ol der misiniz? Bunun için yeniden oturup konuşulması lazım. Öğretmeni kenara koyduğunuz zaman eğitimden bahsedemezsiniz ama öğretmen şamar oğlanına döndü" ifadelerini kullandı.

"Sınavla öğrenci alan proje okullarına öğretmen de sınavla atansın"

Proje okullarına öğretmen ve idarecilerin sınavla atanması gerektiğini vurgulayan Başkan Kalkan; "Proje okulları Fen Liseleri, buradaki birkaç tane Anadolu lisesi proje okuluydu. Proje okullarına öğrenciler sınavla alınıyor. Biliyorsunuz bir sınavla alınan okullarımız var bir de mahalle mektebi dediğimiz okullarımız var. Proje okulları, ülkenin geleceğinde söz sahibi olacak çocukların okuduğu yerler. Bunu hep diyorum; proje okullarına öğretmen atarken, idarecisini atarken rastgele idareci atamayın. Öğrencisini sınavla aldığını okula rastgele öğretmen ataması yapmayın. Birilerinin iki dudağı arasında oralara öğretmen görevlendirilmesi yapılmasın. Bakanlık bununla ilgili bir çalışma yapsın. Proje okuluna öğrenci sınavla giriyorsa öğretmeni de sınavla alalım. Gerçekten öğrenciler kaliteli, öğretmenlerin de kaliteli olması lazım" şeklinde konuştu.

"Özel okulların velilerle helalleşmesi lazım"

Eğitimin devam etmemesi nedeniyle özel okulların haksız kazanç sağladığının altını çizen Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan; "Özel okulların velilerle mahsuplaşmaları lazım. Ya önümüzdeki döneme aktarsınlar, Gerçekten velilerden hak etmedikleri bir para almış oluyorlar. Şuanda telafi eğitimi de kalktı. O zaman yeniden oturulup ya önümüzdeki eğitim öğretim yılında ödeşecekler. Velilerle helalleşmesi gerekiyor, yoksa burada haksız kazanç var" dedi.