Başkan Hürriyet Halk Market çalışmalarına hız verdi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, üreticiyle tüketiciyi ilk elden buluşturacak olan ‘Halk Market’ projesi için ziraat odaları, üretici birlikleri ve STK temsilcileriyle bir araya geldi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, korona virüsle mücadeleyi ilçede tüm hızıyla sürdürürken, seçim öncesi vaat ettiği projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Hürriyet, üreticiyle tüketiciyi ilk elden buluşturacak olan ‘Halk Market’ projesinin hayata geçirilmesi için çalışmalara hız verdi. Başkan Hürriyet, Ziraat Odaları, üretici birlikleri ve ilgili STK temsilcileriyle bir araya gelerek proje ile ilgili istişarede bulundu.

İzmit Belediyesi makam toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Başkan Hürriyet’in yanı sıra, Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, Destek Hizmetleri Müdürü Şevket Verit, Mali Hizmetler Müdürü Seyhan Özcan, Bekaş yönetiminden Rakıf Yel, Kaan Dilmen, Bülent Afacan, İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özgür Yılmaz, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemil Gülfen ve Ziraat Mühendisi Pınar Atabay katıldı.

Toplantıda üreticilerin projeye dair düşünce ve önerilerini dinleyen Başkan Hürriyet, projenin İzmit Belediyesi ile üreticiler, STK’lar ve Odaların ortak projesi olduğunu söyledi. Projeyle önceliklerinin üreticiyi desteklemek olduğunu belirten Başkan Hürriyet, “Üreticiyi desteklemenin yanında, aracılar olmadan, üreticiden direkt tüketiciye doğal ürünleri ulaştırarak, tüketiciye de doğal ürünleri, daha uygun fiyatlarda sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Üreticiyle tüketici arasında bir bakıma köprü vazifesi görmek istediklerini belirten Başkan Hürriyet, “Halk Market projesini yakın zamanda hayata geçireceğiz. Daha önce tuttuğumuz yerlerle ilgili de hazırlık çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Halk Market çalışmasını STK’lar, Oda ve üretici birlikleriyle yakın zamanda hayata geçireceğiz. İzmit’te üretim ve dayanışmayı hakim kılacak çalışmalarla bu kenti hep birlikte büyüteceğiz” diye konuştu.