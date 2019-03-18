Başkan Hasan Sayyıdan'dan öz eleştiri

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu (TGESF) Başkanı Hasan Sayyıdan, kuruluş olarak 20 yıllık geçmişleri bulunmasına karşın, lisanslı sporcu sayısında hedefin gerisinde kaldıklarını söyledi.

TGESF'nin genel yapısıyla ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulunan Hasan Sayyıdan, ellerindeki sporcu sayısına baktıklarında hedefe ulaşamadıklarını ifade etti.

Lisanslı sporcu sayısındaki eksiklerine rağmen başarı noktasında çok iyi yerlerde olduklarını anlatan başkan, "Görme engelli sayısı 400-500 bin olan Türkiye'de, bunların en azından yüzde 25'inin spor yapması gerekirdi. Şu anda 5 binin üzerinde lisanslı sporcumuz var." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Sayyıdan, görme engelli sporunun gün geçtikçe gelişme kat ettiğine dikkati çekerek, "20 yıl geçmişi olan golbol branşında paralimpik oyunlarda altın madalya alabilecek seviyeye geldiysek, bu bizim ne kadar hızlı mesafe kat ettiğimizin göstergesidir. Bunun yanı sıra, futbol, judo ve atletizmde ciddi gelişme yakaladık. Mesafe kat edemediğimiz branşlar da var. Yüzme branşında ciddi bir ilerleme sağladığımızı düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

- Görme engelli okullarının önemi

TGESF Başkanı Hasan Sayyıdan, görme engelli okullarının önemine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Görme engelli sporunun gelişebilmesi için görme engelli okullarının yatılı bölümlerinin muhafaza edilmesi gerekir. Çünkü sporcuların yetiştiği en önemli yerlerden birisi oralar. Aksi halde başarılı sporcu ve altyapıda yetişen sporcu sayısının azalacağını düşünüyorum. Bu nedenle var olan kararın farklı bir şekilde uygulanması gerektiğine inanıyorum. Bu anlamda kurumsal bir destek bulabilirsek, görme engelli sporunda dünyanın en başarılı ülkeleri arasına girmemizde herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum."

- "Kulüplerimizin hızlı bir şekilde desteklenmesi lazım"

Başkan Sayyıdan, kulüplerin ekonomik sıkıntılarına değinerek, "Şu anda baktığımız zaman kulüplerimizde ciddi mali sıkıntılar görüyorum. Kulüplerimizin hızlı bir şekilde desteklenmesi lazım." diye konuştu.

Gerek devlet kurumlarına, gerek belediye kurumlarına, gerekse de özel kurumlara destek verilmesi gerektiğini aktaran Sayyıdan, "Onların altyapı konusundaki çalışmaları hızlı bir şekilde oluşturulmalı. Buradan sporcu yetiştirme ihtimalimiz var. Kulüplerimizin, ekonomik olarak kaynak bulamadıkları için sadece varlıklarını sürdürebilmek dışında çok fazla bir şey ürettiklerini göremiyorum." açıklamasını yaptı.

- "Devletimizin verdiği destekler arttı"

Hasan Sayyıdan, kulüplerde olduğu gibi altyapıda da sıkıntı yaşadıklarına dikkati çekerken, artan devlet desteğini anlattı.

Devlet kurumlarının 2000'li yıllardan itibaren engellilere bakış açısının değiştiğini aktaran Sayyıdan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çözüm üretilmesi beklenen en öncelikli sorun, altyapının yeniden oluşturulması. Sosyolojik olarak insan davranışlarının 1 ya da 2 yıl içinde değişmesini beklemek hayal olur. Şu var ki özellikle 2000'li yıllardan itibaren engellilere devletimizin verdiği destekler arttı ve engelliye bakış açısı değişti. Engelliler, gerek medya aracılığıyla, gerekse diğer insanlar arasındaki iletişim sonucunda önemsenmeye başlandı."