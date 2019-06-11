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Başkan Hasan Arslan’dan doğalgaz müjdesi

Balıkesir’in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Ekim ayında Edremit’te doğalgaz kullanımına başlanacağı müjdesini verdi.

11 Haziran 2019 Salı 16:29
Başkan Hasan Arslan’dan doğalgaz müjdesi

Balıkesir’in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Ekim ayında Edremit’te doğalgaz kullanımına başlanacağı müjdesini verdi.


Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, doğal gaz çalışmaları hakkında AKSA Balıkesir Doğalgaz Dağıtım A.Ş yetkilileri ile yaptığı görüşmenin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Arslan, “Ekim ayında doğalgaz dağıtımına Tuzcumurat Mahallesi’nden başlayacağız. İmarlı alanlar içerisindeki her yere doğalgazı ulaştıracağız. Bu kış doğalgaz sadece Kızılay Huzurevi, Sağlık Ocağı, Diş Hastanesi istikametinde kullanılacak. İlerleyen yıllarda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’yle yapacağımız ortak çalışmayla Edremit geneline doğalgazı ulaştırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Doğalgazın Edremit için büyük bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, doğalgaz ile birlikte Edremit’te özellikle kışın yaşanan hava kirliliğinin büyük oranda azalmasını sağlamayı amaçladıklarını, Edremit’e rahat bir nefes aldırmak istediklerini ifade etti. Başkan Arslan, “Seçimden önce vatandaşlarımızın bizden talebi olan doğalgaz için atılan her türlü adımı Edremit Belediyesi olarak destekliyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’yle birlikte sürdürdüğümüz bu çalışma süresince yetki ve sorumluluğumuz dâhilinde olan tüm gereklilikleri eksiksiz olarak yerine getireceğiz. Edremit’imize hizmet getirecek her çalışmaya ortağız” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 16:29
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