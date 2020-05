Başkan Gümrükçü online toplantıda gençlerin sorularını cevapladı

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Pi Gençlik Derneğinin düzenlediği online toplantıda gençlerle bir araya gelerek korona virüs (Covid-19) sürecinde hayata geçirilen uygulamalar ve alınan tedbirlerle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Gençlerin, sürdürülebilir toplumsal yapının oluşumuna sağlayacakları katkılar noktasında birçok önemli projeye öncülük eden Pi Gençlik Derneğinin organize ettiği online toplantıya katılan Başkan Utku Gümrükçü, Covid-19 süreci başta olmak üzere salgın sürecinin ekonomiye yansımaları, gençlerin yerel yönetimlerdeki konumu ve belediye başkanlığıyla ilgili bilgi ve deneyimlerini gençlerle paylaştı. Başkan Gümrükçü, gençlerden gelen soruları cevaplarken, önerileriyle ilgili bol bol not aldı.

“Salgına karşı erken tedbir aldık”

Covid-19 salgınına karşı hangi tedbirleri aldınız sorusunu yanıtlayarak sözlerine başlayan Başkan Gümrükçü, “Çiğli Belediyesi olarak, dünyada yaşanan gelişmeleri takip edip gerekli tedbirleri henüz salgın ülkemizde görünmeden almaya başladık. Öncelikle, vatandaşlarımıza hizmet sunacak olan emekçilerimizin sağlığını korumak amacıyla hizmet binalarımıza dezenfektanlar, galoş makinaları ve ozon temizleme cihazları koyduk. Sahada çalışan arkadaşlarımıza tulum, maske ve eldiven gibi koruyucu ekipmanlar dağıttık. Aldığımız idari izin kararıyla kalabalık çalışma ortamlarını azalttık. Daha sonra bu sürecin asıl kahramanları olan sağlık emekçilerimiz için öz kaynaklarımızla maske, yüz siperliği üretimlerinde bulunduk. Aeresol Entübasyon Koruma Kutusu ve Numune Alma Kabini üreterek hastanelere teslim ettik. Bu sürece katkı sağlamak isteyen kentimizdeki özel firmalarla iş birliği yaptık. Tüm bu hizmetlerimizin yanı sıra halkımızın tüm kesimlerine maddi, psikolojik ve lojistik destek sağlamaya devam ediyoruz” dedi.

“Türkiye’nin umudu gençler, karamsar olmasın”

Başkan Gümrükçü, gelecek kaygısının arttığını ve kendilerini zor günlerin beklediğini dile getiren gençlere “Asla karamsar olmamamız gerekiyor. Gençlik olarak Türkiye’nin umudunu taşıyoruz. Biz umutsuz olursak Türkiye geleceğini kaybeder. Biz umuda sarılmalı, sahip çıkmalıyız. Umudumuz Türkiye’yi ileriye taşıyacak” ifadelerini kullandı. “Gençlerin yerel yönetime demokratik katılım süreciyle ilgili ne yapacaksınız?” sorusuna ise “İlk olarak sizinle yaptığımız bu tür dijital toplantıları sıklaştıracağız. Bu toplantımızda İzmir’de ilk gençlik ve yerel yönetim toplantısı oldu galiba. İlerleyen günlerde daha çok karar alma mekanizmalarına katılımınızı sağlamak için çalışacağız” dedi.

“Kadına şiddetin her zaman karşısındayız”

Şiddete maruz kalan kadınlarla ilgili soruda şiddetin her zaman karşısında olacaklarının altını çizen Başkan Gümrükçü, “Korona virüs ile mücadele sürecinde aldığımız bazı kötü duyumlardan sonra zaman kaybetmeden Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı’nı hizmete geçirdik. Telefonla bizlerle iletişime geçen kadınlara, avukatlarımız ve psikologlarımız aracılığıyla destek oluyoruz. Kadınlarımız, kendilerini yalnız hissetmesin. Çiğli Belediyesi olarak her zaman ve her koşulda bir telefon kadar yakınlarındayız” diye konuştu.

“Can dostlarımızı unutmadık”

Salgının yayılmasıyla beraber toplumun büyük kesiminin kendilerini evlerinde izole ettiklerini vurgulayan Başkan Gümrükçü, “Bu süreçte aynı güneşin altında aynı havayı soluduğumuz sokaklarda yaşayan hayvan dostlarımızın beslenme ve bakım ihtiyaçlarını günlük olarak karşılamaya devam ediyoruz. Yaklaşık 2 aydır her gün 300 kilo mama dağıtımı yapıyoruz. Rahatsızlığını tespit ettiklerimizin tedavilerini gerçekleştirip, yuvalarına bırakıyoruz” bilgisini verdi.

“Döngüsel ekonomiye geçmeliyiz”

Salgından sonra tüm dünyayı ekonomik olarak zorlu bir sürecin beklediğini ifade eden gençlere cevap veren Başkan Gümrükçü, şöyle konuştu: “IMF, 1929 dünya ekonomik bunalımından daha büyük bir krizin bizi beklediğini söylüyor. Sadece Türkiye ekonomisi değil dünya ekonomisini zor bir süreç bekliyor. Çok ciddi daralmalar yaşanacak. Bu nedenlerle dünya kaynaklarının tüketildiği bir ekonomik model artık işlemiyor. Kaynakları yenileyen bir modele geçiş yapılması gerekli. Döngüsel ekonomiye doğru geçiş yapmalıyız."

“İlk anneme koşacağım”

"Salgın sonrası ilk ne yapacaksınız?" sorusuna Başkan Gümrükçü, “Alınan tedbirlere uyarsak bu süreci en iyi şekilde atlatırız. Bizlere geleceğe taşıyacak gençlerimizdir. Kesinlikle umutlarını kaybetmemeliler. Birlikte mücadele edeceğiz ve sağlıklı yarınlara hep birlikte yürüyeceğiz. Ben de bu süreç biter bitmez ilk olarak uzun süredir görüşemediğim anneme koşacağım ve hasret gidereceğim” diyerek sözlerini tamamladı.