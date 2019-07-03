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Başkan Gülsoy, "G20 Zirvesi, 2019’un ikinci yarısında ülkemize uğurlu geldi

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, ekonomideki son gelişmeleri değerlendirerek,“2019 Yılı 2.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:42
Başkan Gülsoy, "G20 Zirvesi, 2019’un ikinci yarısında ülkemize uğurlu geldi

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, ekonomideki son gelişmeleri değerlendirerek,“2019 Yılı 2. Yarısına olumlu gelişmelerle başladık, son gelişmeler iş dünyasını umutlandırdı” dedi.


KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Japonya’nın ev sahipliğinde gerçekleşen G20 2019 Osaka Zirvesi sonrası ekonomideki gelişmeler ve henüz resmi olmayan rakamlara göre açıklanan ihracat verileri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.


Başkan Gülsoy; “Geçtiğimiz günlerde Japonya ev sahipliğinde gerçekleştirilen, terörle mücadeleden küresel ekonomiye, inovasyondan, dijitalleşmeden sağlık ve çevreye kadar birçok meselenin masaya yatırıldığı zirvenin 2019’un ikinci yarısına başladığımız bu günlerde ülkemize uğurlu geldiğine, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi ülkemiz adına yararlı geçtiğine inanıyoruz. Özellikle gündemde olan S-400 alımlarında Trump’ın ülkemize hak vermesi, sonrasında kamuoyuna yansıyan olumlu mesajlar ve zirvenin hemen ardından hafta başında kurda yaşanan düşüşler ülkemiz adına bu zirvenin başarılı geçmiş olduğunun göstergesi niteliğindedir. Amerika ve Çin’in de ateşkes ilan ettiği G20 zirvesinin sonuçları; küresel piyasa adına bilhassa bizim gibi gelişmekte olan ülkeler adına oldukça önemlidir. İş dünyasında adına bir rahatlama mevcut olup önümüzdeki süreçte işlerimizin daha da iyiye gitmesini temenni ediyorum. ” ifadelerini kullandı.


Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından açıklanan ihracat rakamlarına da değinen Başkan Gülsoy, . Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre Haziran ayı ihracatımızın 11 milyar 597 milyon dolar olarak gerçekleştiğini hatırlatarak, 2018 yılının haziran ayında yüzde 69,7 olarak gerçekleşen ihracatın ithalatı karşılama oranının 2019 yılının haziran ayında yüzde 76,9 düzeyine yükseldiğini kaydetti.


Başkan Gülsoy; “Haziranda dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,1 düzeyinde azalarak 3 milyar 489 milyon dolara geriledi, geçen yılın haziran ayında dış ticaret açığı 5 milyar 923 milyon dolar seviyesinde idi. Böylece bu yılın ilk 6 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre dış ticaret açığın toplam da 13 milyar 963 milyon dolara gerilemiş bulunmaktadır. İş dünyası adına var olan durgunluğu hissetmemize rağmen kötü günler dediğimiz zamanda dahi elde edilen bu başarı küçümsenemez. İhracatta rekorumuzu bir kez daha inanarak, çok çalışarak yenilemiş olduk. Dış ticaret açığındaki bu hızlı düşüşün dış finansman ihtiyacını azaltarak ekonomiye katkı sunacağına, ekonomide hızla atağa geçeceğimize canı gönülden inanıyorum”dedi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:42
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