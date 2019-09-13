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Başkan Güder’den ’Futbol köyü’ projesine destek

“Futbol köyü” projesinin önemime vurgu yapan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Btc Turk Yeni Malatyaspor’un daha güçlü bir alt yapının oluşması için bu projenin mutlaka el birliğiyle hayata geçirilmesi, Malatyaspor’umuz ve Türk futbolumuz için büyük önem taşıyor.

13 Eylül 2019 Cuma 13:41
Başkan Güder’den ’Futbol köyü’ projesine destek

“Futbol köyü” projesinin önemime vurgu yapan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Btc Turk Yeni Malatyaspor’un daha güçlü bir alt yapının oluşması için bu projenin mutlaka el birliğiyle hayata geçirilmesi, Malatyaspor’umuz ve Türk futbolumuz için büyük önem taşıyor.Herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor” dedi.


Btc Turk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ve beraberindeki kulüp yöneticileri Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i ziyaret ettiler.


Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e Btc Turk Yeni Malatyaspor’a vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür eden Btc Turk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, "Btc Turk Yeni Malatyaspor olarak bugün Battalgazi Belediye Başkanımızı ziyaret ediyoruz. Malatyaspor olarak hazırlamış olduğumuz bir projemiz var. Bu proje hem Malatya’ya, hem bölgemize hem de Türk futboluna hizmet edecek olan bir proje. Daha öncesinde de sayın başkanımız ile bu konuda istişareler yapmıştık. Bizlerin bu projeyi yapabilmemiz için bütün siyasetçilerimiz, iş adamlarımızın desteklerine ihtiyacımız var. İstişarelerde bulunmak ve birlikte bir yol haritası belirlemek için bugün de sayın başkanımızı ziyaret ettik. İnşallah burada yapacağımız istişare ile Malatya’mıza ve bölgemize çok güzel bir tesis kazandıracağız" ifadelerine yer verdi.


Gerçekleşen ziyarette konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, Malatyaspor’un ortak sevdaları olduğunu dile getirerek, "Bizleri en azından 15 günde bir Malatya’da bir araya getiren ve bugün herkesin Malatya diye aynı heyecanını paylaştığı bir spor türümüz. Başkanımız özellikle geçen yıl başarılı bir sezon geçirdi. Ligi 5’inci sırada bitirdik. Avrupa kupalarında elemelerine katıldık. Bu yönüyle başkanıma teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.


Güder, konuşmasını şöyle sürdürdü:


"Tabi ki başkanımın endişesi hepimizin endişesi. Özellikle Türk sporunda son yıllarda hepimizin müşahede ettiğialt yapıdan evlatlarımızın yetişmemesi. Maça gittiğimizde isimlere baktığımızda Türk isimli kaç futbolcu olduğu dikkatimizi çekiyor. Bu gerek Türk futbolu için gerek bizler için üzücü bir durum. Bunu tekrar eski haline dönüştürmemiz lazım. Yabancı sınırlaması daha önceleri vardı ancak kalktı. Gönül arzu ediyor ki oyuncu listesine baktığımızda çoğunluk Türk olsun. Başkanımın çabası da bu yönde. Değişik spor aktivitelerinin yapılabileceği, alt yapıdan yetişen sporcularımızın Türk sporuna ve Malatyaspor’un alt yapısının oluşması hususunda başkanımın gayretleri var. Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte o bölgeyi ziyaret ettik. Bu hususta Battalgazi belediyesi olarak bize ne düşüyorsa üzerimize düşen yükümlülüğü yerine getirmek istiyoruz. Bu sadece başkanımın sorunu değil, Malatya da bulunan hem yerel yöneticilerin, hem siyasilerin hem de iş adamlarının ve tüm Malatya’mızın problemi. Bu problemi aşma adına da birlik ve beraberlik içerisinde bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum. Başkanımın gayretli ve özverili çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra Malatyaspor’umuzbaşarılarına yenilerini ekleyerek 2019-2020 sezonunda layık olduğu yerde sezonu tamamlar. Tekrar başkanıma ve ekibine bu nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum”

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 13:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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