Başkan Güder’den Anneler Günü mesajı

Malatya’nın Battalgazi ilçesi Belediye Başkanı Osman Güder, annelerin sadece yılın bir gününde değil, her gününde hatırlanması gerektiğini belirtti.

Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Güder mesajında, "Sahip olunabilecek hiçbir değerle ölçülemeyecek kadar kıymetli, yeri hiçbir zaman doldurulamayacak kadar çok yüce bir duygu olan annelik, huzurlu ve mutlu bir toplumun da temel harcıdır. Hepimiz için şefkat yuvası ve güvenli bir liman olan annelerimiz, ’Cennetin annelerin ayaklarının altında olduğuna’ inanan bizler için baş tacıdır. Örf ve geleneğimizden aldığımız öğretiyle hem de yüce dinimizin bize öğretmiş olduğu bilgiler ışığında annelerimizin bizdeki yeri sadece bir gün değil, yılın 365 günü hatırlanmaya layıktır. Hepimiz bir annenin evladıyız. Yüce dinimiz, Ayet-i Kerime’de ’Biz insana, ana-babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. Annesi onu zahmetle taşıdı ve zahmetle doğurdu’ buyrulmuştur. Bu sebepledir ki, Peygamber Efendimiz (S.A.V.), "Cennet anaların ayaklarının altındadır" diyerek anneye saygıyı emretmiştir” ifadelerine yer verdi.

Annelerin sadece yılın bir gününde değil, her gününde hatırlanması gerektiğine vurgu yapan Başkan Güder, “Her zaman annelerin hayır duaları alınmalıdır. Gelecek nesillerin yetiştirilmesinde en büyük sorumluluğu üstlenen, fedakarlığın ve sınırsız sevginin timsali, en kıymetli sığınağımız, ilk öğretmenimiz annelerimizin, Şefkatin, merhametin ve fedakarlığın sembolü, her koşulda seven, koruyan, kollayan ve evlatlarına kol kanat geren annelerimizin, Anneler Günü’nü tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.