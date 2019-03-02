Başkan görevi bıraktı! İYİ Parti'de 'WhatsApp' istifası

Sosyal medyadan açıklama yapan Esenyurt İlçe Başkanı Muammer Demir, istifa ettiğini duyururken gerekçelerini de sıraladı.

İşte Muammer Demir'in istifa açıklaması:

"Kıymetli yol arkadaşlarım; 15.10.2018 tarihinden beri yürütmekte olduğum Esenyurt İlçe Başkanlığı görevinden bugünden itibaren ayrılmış bulunmaktayım. İstifa sebeplerime göz nurumuz partimize zarar vermemek adına, seçim sonrasında ayrıntılı şekilde açıklama hakkı saklı tutarak kısaca değinmek istiyorum. Bir süre geçici atamalarla yürütülen ilçe başkanlığının şu an için hiçbir hukuksal karşılığı yoktur. Öyle ki; ilçe başkanlığından istifa ve görevden alınmalar il başkanı tarafından kurulmuş bir WhatsApp grubu üzerinden yürütülmektedir.

Bu ciddiyetsizlik apartman yönetiminde bile...

Bir apartman yönetiminde bile görülmeyecek bu ciddiyetsizlik, ne yazık ki bu yapıda siyaset yapma imkanını ortadan kaldırmıştır. Yaklaşan yerel seçimlerde, Millet İttifakı kapsamında seçime katılacak adaylar, teşkilatımızın hassasiyetleri göz önüne alınmadan bir takım çıkar ve yakınlık ilişkileri ile belirlenmiştir.

'Bana oy veren-vermeyen' anlayışı

22 Aralık tarihinde yapılan il kongremizin ardından, il yönetimimiz kongre atmosferinden çıkamamış, üzerinden aylar geçmesine rağmen teşkilat mensuplarına, 'bana oy veren-vermeyen' şeklinde yaklaşmaktan vazgeçememiştir."