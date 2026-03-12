Başkan Geçit 36 farklı ülkeden gelen uluslararası öğrencileri iftarda ağırladı

Yeşilyurt Belediyesinin destekleriyle, Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından Gedik Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen iftar programına; Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Erdem, akademisyenler ve 36 farklı ülkeden şehrimize gelen çok sayıda öğrenci katıldı.

ÖĞRENCİLER, RAMAZAN AYININ MANEVİ İKLİMİNİ BİRLİKTE YAŞADILAR

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Ramazan ayının huzur, kardeşlik ve paylaşma duyguları aynı masa etrafında bir araya geldi. Farklı kültür ve coğrafyalardan Malatya’ya gelerek eğitimlerini sürdüren öğrenciler, iftar sofrasında hem Ramazan’ın manevi iklimini yaşadı hem de Türk misafirperverliğini yakından görme fırsatı buldu.

Gösterilen ilgi ve misafirperverlikten duydukları memnuniyeti dile getiren öğrenciler, Ramazan ayının manevi atmosferini Malatya’da böyle bir ortamda yaşamanın kendileri için unutulmaz bir deneyim olduğunu belirterek Yeşilyurt Belediyesine teşekkür etti.

Düzenlenen programdan dolayı Yeşilyurt Belediyesine ve Yeşilyurt Kent Konseyine teşekkürlerini sunan Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Erdem, Ramazan ayının insanları aynı sofrada buluşturan, gönülleri birleştiren önemli bir zaman dilimi olduğuna dikkat çekerek, yapılan iftar programının kardeşlik ve dayanışma ruhunu pekiştirdiğini söyledi

“AYNI SOFRADA BULUŞMAK, AYNI DUAYA AMİN DEMEK ÇOK KIYMETLİ”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ise Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğunu ifade ederek, farklı ülkelerden gelerek Malatya’da eğitim hayatlarını sürdüren öğrencilerle aynı sofrada buluşmanın kendileri için büyük bir mutluluk ve anlam taşıdığını söyledi.

Malatya ve Yeşilyurt’un sosyal, kültürel, turizm ve ekonomik zenginlikleri hakkında öğrencilere bilgiler aktaran Başkan Geçit, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada; “Farklı ülkelerden, farklı dillerden ve kültürlerden gelerek Malatya’da eğitim hayatını sürdüren siz kıymetli öğrencilerimizi iftar soframızda ağırlamaktan büyük bir onur duyuyoruz. Aynı sofrada buluşmak, aynı duaya “amin” demek ve aynı manevi atmosferi birlikte yaşamak bizler için çok kıymetlidir. Sizler bir yandan eğitim hayatınızı sürdürürken diğer yandan ülkemizin dilini ve kültürünü öğreniyorsunuz. Turgut Özal Üniversitemizde eğitim alırken burada edindiğiniz bilgi, tecrübe ve dostluklarla ülkelerinize döndüğünüzde Türkiye’nin ve Malatya’nın gönül elçileri olacaksınız.” şeklinde konuştu.

“BİR TOPLUM İÇİN EN ÖNEMLİ DEĞER YETİŞMİŞ İNSANDIR”

Konuşmasında bir toplum için en önemli değerin yetişmiş insan olduğuna vurgu yaparak, öğrencilere tavsiyelerde bulunan Başkan Geçit, “Sizler aynı zamanda bizim kültür elçilerimizsiniz. Geldiğiniz ülkelerden getirdiğiniz güzel alışkanlıkları ve kültürel değerleri bizler de sizler sayesinde öğrenme fırsatı buluyoruz. Bizler bir insanın teknik, akademik, ilim ve irfan yönünden donanımlı şekilde yetişmesine büyük önem veriyoruz. Eğer yetişmiş insan gücünüz yoksa sahip olduğunuz kaynaklar sadece sömürgecilerin ve emperyalistlerin iştahını kabartır. Ancak iyi yetişmiş bireyler kendi ülkelerinin inşa ve ihyasında aktif rol alır, ülkenin kaynaklarını halkın yararına doğru şekilde kullanır ve geleceğe güçlü bir şekilde taşır. Bu nedenle ülkenizle bağlarınızı asla koparmayın. Kökleriyle bağlarını koparan insanlar hiçbir topluma gerçek anlamda fayda sağlayamaz. Ülkenizin siyasi, ekonomik ve kültürel gelişimine katkı sunmak, toplumsal barışın sağlanmasına destek olmak sizlerin en önemli sorumluluklarından biridir. Bizler burada sadece bir meslek edinerek ülkelerinize dönmenizi değil, aynı zamanda birlikte yaşama kültürünü dünyanın farklı noktalarına taşımanızı da arzu ediyoruz. Nerede yaşarsanız yaşayın, dini, inancı ya da kültürü ne olursa olsun insanları sevgiyle kucaklamanız gerekiyor. Bunu başarabilen toplumlar güçlü ve başarılı bir geleceğe sahip olur. Buradaki eğitim hayatınızı en iyi şekilde değerlendirin. Şehrimizin tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıyın, öğrenin. Ana dilinizi mutlaka koruyun ancak Türkçe’yi de iyi öğrenin, mümkün olduğunca farklı dilleri öğrenmeye gayret edin. Hepinize eğitim hayatınızda üstün başarılar diliyorum.” İfadelerini kullandı.