Başkan Fındıkoğlu, “Kastamonu, 4. bölgeden 5. veya 6. bölgeye alınsın”

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nurettin Nebati ve MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ile görüştü.

Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından Ilgaz’da düzenlenen Vizyoner Anadolu Buluşmaları ve 102. Genel İdare Kurulu Toplantısı’na katılan Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, toplantının ardından Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nurettin Nebati ve MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Kastamonu’nun sorunlarının yer aldığı istek ve taleplerinin bulunduğu dosyayı ikiliye sunan Fındıkoğlu, “Kastamonu’daki doğal yaşam için, turizm için eksikler bildirdik. Sonuç olarak Kastamonu’nun 4. yatırım bölgesinin en üst bölgeye çıkması için talepte bulunduk. 4. Bölgede merkez ve ilçeler 5. Bölgede Organizeler vardı. Turizm potansiyeli için Ilgaz’da Yurdun Tepe’nin faaliyete geçmesi için destek istedik. Kastamonu’daki ye altı kaynakları için termal ve doğal kaynaklar mermer vs. için yatırım yapılabileceğini söyledik. Turizm açısından yatırım yapılabilecek bir yer olduğunu anlattık. Madenlerin daha işlev kazanması daha üst seviyelere çıkartılması için davette bulunduk. Kastamonu’da hem doğa turizmi için hem yer altı kaynakları konusunda yatırım yapılabileceğini anlattık konuştuk” dedi.