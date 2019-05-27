Başkan Faruk Özlü Düzcespor için kampanya başlattı

DÜZCE(İHA) – TFF 3. Lig’de mücadele eden Düzcespor’un transfer yasağının kalkması için başlatılan "Düzcespor’a destek ol, yaşadığın kentin takımına sahip çık" kampanyası başlatıldı. Belediye Başkanı Faruk Özlü, 150 iş adamının Düzcespor’a 10 Bin TL vermesi durumunda transfer duvarının kalkacağını ve güçlü bir takım oluşturacaklarını ifade etti.

3. Ligde mücadele eden Düzcespor, federasyona olan borçlar nedeniyle transfer yasağı sürüyor. Bu durumu aşmak ve transfer yapabilmek için "Düzcespor’a destek ol, yaşadığın kentin takımına sahip çık" kampanyası başlatıldı.

Konu ile ilgili olarak Düzcespor Şıralık tesislerinde Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlüve Düzcespor Yönetim Kurulu bir araya geldi. Basına kapalı yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulunan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 150 iş adamının Düzcespor’a 10 bin TL vermesi durumunda transfer duvarının kalkacağını ve güçlü bir takım oluşturacaklarını ifade etti. Başkan Özlü ardından ilk 10 bin Liralık bağışı kendisi yaparak dekontunu basın mensupları ile paylaştı.