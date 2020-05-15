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Başkan Esen: “Tüm taksileri dezenfekte ediyoruz”

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya Şoförler Odası Başkanı Niyazi Özçelik ve yönetimi ile ilçedeki taksi duraklarını ziyaret ederek esnafın sorunlarını dinledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 11:20:52 -
Başkan Esen: “Tüm taksileri dezenfekte ediyoruz”

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya Şoförler Odası Başkanı Niyazi Özçelik ve yönetimi ile ilçedeki taksi duraklarını ziyaret ederek esnafın sorunlarını dinledi.


Esen, Niyazi Özçelik ve yönetimini makamında ağırladı. Ziyaretin ardından Esen ve Özçelik, ilçedeki taksi duraklarını ziyaret etti. Haftada bir gün ilçedeki tüm taksi durakları ve bu duraklardaki taksileri dezenfekte ettiklerini dile getiren Başkan Semih Esen, ayrıca esnafa maske, yüzey temizleyici ve araçlar için güneşlik hediye ettiklerini söyledi.


Başkan Esen, “Korona virüs ile mücadelemiz ilçemizde her alanda devam ediyor. Taksi esnafımızın sağlıklı taşımacılık yapabilmeleri için bizler üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu kapsamda ilçemizde bulunan 21 taksi durağı ve 351 taksiyi haftada bir dezenfekte ediyoruz. Bugün de Niyazi Özçelik ile ve onun yönetimiyle esnafımızı ziyaret ederek çalışmalarımız hakkında memnuniyetlerini ölçmek istedik. Görüyoruz ki taksici esnafımız yapılan hizmetlerden son derece memnun. Onlara teşekkür ediyorum” dedi.


"Esnaf dostu belediye"


Ziyarette taksicilere maske, dezenfektan ve araçlar için güneşlik hediye eden Esen, "Her zaman söylüyorum, belediyemiz esnaf dostu bir belediyedir.Tüm esnafımızın bu zor dönemde yanındayız."ifadelerine yer verdi.


Şoförler Odası Başkanı Niyazi Özçelik ve duraklardaki taksiciler, Başkan Esen’e esnafı bu zor günlerde yalnız bırakmadığı için teşekkür etti.

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