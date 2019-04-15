Başkan Ergün cimnastiğin altın kızını ağırladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Portekiz’in Cantanhede kentinde düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Kupası’nda ilk kez ‘Büyükler Tek Bayan Kategorisi’nde yarışan ve altın madalya kazanan Manisa Büyükşehir Belediyespor’un sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı’yı makamında konuk ederek tebrik etti.

Aerobik Cimnastik Dünya Kupası’nda ilk kez ‘Büyükler Tek Bayan Kategorisi’nde yarışan ve altın madalya kazanan Manisa Büyükşehir Belediyespor’un sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü ziyaret etti. Ziyarette Onbaşı’ya Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Gökmen Aytaç, Milli Takım Antrenörü Mehmet Ali Ekin ve Cimnastik Şubesi Antrenörü Yasin Talay eşlik etti.

Yeşil-beyazlı sporcunun milli takım formasıyla elde ettiği başarılar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Gökmen Aytaç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e sporculara sağladığı destek nedeniyle teşekkür etti.

“Gurur duyuyoruz, iftihar ediyoruz”

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un gururu Ayşe Begüm Onbaşı ve antrenörlerini tebrik eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “İstiyorsun ve başarıyorsun. Bu çok güzel ve örnek alınacak bir çalışmanın eseri. Şampiyon kızımız Ayşe Begüm Onbaşı’nın son olarak Portekiz’in Cantanhede kentinde düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Kupası’nda altın madalya kazanarak Dünya Kupası şampiyonu olması göğsümüzü bir kez daha kabarttı. Ayşe Begüm Onbaşı’nın bu başarıları ailelerdeki çocuklarında bu spora olan merak ve ilgisini arttırıyor. Şampiyon kızımız Ayşe Begüm Onbaşı, şu anda lokomotif vazifesini görüyor. Başarılarının daim olmasını diliyorum. Ayşe Begüm Onbaşı’nın elde ettiği başarılarla gurur duyuyoruz. 24 Mayıs’ta Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası’nda kendisine başarılar diliyorum. İnşallah bir altın madalyada Azerbaycan’dan gelecek. Başarılı olmanın yolu çok çalışmaktan geçiyor, başarılar hep beraber elde ediliyor. Ayşe Begüm’ün kazandığı başarı hem kulübümüz, hem de ülkemiz için büyük bir gurur vesilesi. Bu başarılarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hedefler doğrultusunda çalışılırsa, inanılırsa başarıya ulaşılır. Bir kez daha sporcumuzu kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Ergün, konuşmaların ardından başarılı sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, Milli Takım Antrenörü Mehmet Ali Ekin ve Cimnastik Şubesi Antrenörü Yasin Talay’ı altınla ödüllendirdi.