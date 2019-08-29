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Başkan Erdoğdu’nun köy ziyaretleri sürüyor

Her ayın ilk haftasında gerçekleştirilen İl Genel Meclisi toplantılarının ardından diğer zamanlarda köy ziyaretleri gerçekleştiren Meclis Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, Yeşilyurt, Boyluca, Gülaçar ve Demirkaynak köylerinde incelemelerde bulundu.

29 Ağustos 2019 Perşembe 11:05
Başkan Erdoğdu’nun köy ziyaretleri sürüyor

Her ayın ilk haftasında gerçekleştirilen İl Genel Meclisi toplantılarının ardından diğer zamanlarda köy ziyaretleri gerçekleştiren Meclis Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, Yeşilyurt, Boyluca, Gülaçar ve Demirkaynak köylerinde incelemelerde bulundu.


İl Özel İdaresi tarafından köylerde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Erdoğdu hem mevcut çalışmalarla ilgili hem de yapılması planlanan çalışmalarla ilgili köy muhtarlarından bilgi ve taleplerini aldı.


Muhtarların köyleriyle ilgili taleplerini imkanlar dahilinde çözmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Erdoğdu, şunları kaydetti: “İl Özel İdaremiz bütçe imkanlarıyla iş sezonu boyunca köylerimizde yoğun bir çalışma yürütüyor. Bizlerde İl Genel Meclis Üyelerimizle birlikte İl Özel idaremiz tarafından yapılan çalışmaları yerinde inceliyoruz. Köylerimizin eksikliklerini muhtarla istişare ederek giderilmesi için çalışıyoruz.”


İş programı çerçevesinde köylerin acil ihtiyaçlarını asgariye indirmek için çalışacaklarını dile getiren Başkan Erdoğdu, “Bugün Yeşilyurt, Boyluca, Demirkaynak ve Gülaçar köylerimizi ziyaret ederek muhtarlarımızla köylerde yapılacak olan yatırımlarla ilgili fikir alışverişinde bulunduk. İl Özel İdaremize bağlı ekiplerimiz Demirkaynak köyü ile Boyluca Köylerinde yol standartlarının iyileştirme çalışmalarına devam ediyor. Yürütülen bu çalışma ile köylerde yaşayan vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu yatırımların köylerimizde kazandırılmasında emeği geçen başta Sayın Valimiz Kamuran Taşbilek olmak üzere, Milletvekillerimiz Hacı Osman Akgül ve Cihan Pektaş’a, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan’a, İl Özel İdaremizin cefakar çalışanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 11:05
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