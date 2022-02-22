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Gündem Başkan Erdoğan'ın Rusya tepkisine ABD'den ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyoruz
Gündem

Başkan Erdoğan'ın Rusya tepkisine ABD'den ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyoruz

Rusya Lideri Vladimir Putin, Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlıklarını tanıyacağını açıkladı. Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Erdoğan ve Dışişleri Bakanlığı, Putin'in kararının "kabul edilemez" olduğunu ifade etti. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake, Türkiye'nin ortaya koyduğu tepkiyi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek "Bu eylemin Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünü açıkça ihlal ettiğine katılıyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-22 23:50:00 -
Başkan Erdoğan'ın Rusya tepkisine ABD'den ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbas'taki Dontesk ve Luhansk bölgelerini tanıma kararının ardından NATO ülkeleri başta olmak üzere kınama mesajları ardı ardına geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan da konuyla ilgili "Rusya'nın Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz" açıklaması geldi.

Erdoğan: Kabul edilmez olarak değerlendiriyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bugün yaptığı konuşmada tarafları sağduyuya çağırarak "Biz Rusya'nın kararının kabul edilmez olarak değerlendiriyoruz" dedi.

ABD memnuniyetle karşıladı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın Başkan Putin'in sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını reddetmesini memnuniyetle karşılıyor, bu eylemin Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünü açıkça ihlal ettiğine katılıyoruz" ifadelerini kullandı.

 

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