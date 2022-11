Başkan Erdoğan'ın masasındaki son anketi açıkladı! Dikkat çeken tablo

AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldığı programda Başkan Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarını paylaştı. Dağ, ayrıca 6'lı masadaki adaylık tartışmalarına da değindi.

Son anket sonuçları! Ak parti yüzde 42, Başkan Erdoğan yüzde 52

2023 yılının haziran ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanacaklarını ifade eden Dağ, "AK Parti'nin oy oranı yüzde 42 bandında, oraya oturmuş vaziyette. Cumhurbaşkanımızın oranı da yüzde 52'lerde. İnşallah 2023 Haziran'daki seçimde Cumhurbaşkanlığında bir önceki seçimde aldığımız oydan daha yüksek bir oyla, AK Parti'de de bir önceki almış olduğumuz oydan daha fazla bir oyla seçimi kazanacağız. Anket dediğiniz iş, sizin kendi içinizde yaptığınız ve önünüzdeki süreçte size yol gösterecek bir husustur." ifadelerini kullandı.

6'lı masadaki tartışmalar

Muhalefetteki adaylık tartışmalarıyla ilgili konuşan Dağ, '6'lı masanın adayının kim olacağı bizi ilgilendirmiyor. Bir endişemiz söz konusu değil ama onları endişelendiriyor. 6'lı masanın 2 büyük partinin genel başkan yardımcıları ve grup başkan vekillerinin birbirleri hakkında yaptıkları açıklamalara bakacak olursanız: biri Kemal Kılıçdaroğlu kazanamaz diyor diğeri de kraldan çok kralcı diyor. Burada görünen tablo şu, bir maça çıkıyorsunuz ve maçın oyuncuları kavga ediyor, böyle bir takımın seçimde netice alacak noktaya gitmesi mümkün mü?' dedi.

Türkiye yüzyılı

AK Parti'nin ses getiren vizyon hamlesiyle ilgili Dağ, 'İlk yüzyılda vesayet ve siyasi belirsizliğe rağmen her vatandaşımız inşa edilmesi için taş üstüne taş koydu. 2023'ten sonraki süreç, her yıl, her ay Türkiye Yüzyılı olarak dünyada konuşulsun, bunu hep birlikte konuşturalım. Bu bir seçim sloganı değil, bizim 3K modelimiz var 3K modelinin birinci K'sı 'Doğruya doğru' önümüzdeki süreçte daha fazlasını duymaya devam edeceksiniz. Türkiye Yüzyılı'na entegre bir iş ve devam edecek.' açıklamasını yaptı.