Başkan Erdoğan'ın el sıkışmasıyla resmen başladı: Mısır Türkiye'nin doğalgaz aramalarında katkı sağlayacak!

Ankara-Kahire hattında ilişkiler yeni bir boyut kazanıyor. İki ülkenin yakınlaşması, 2022 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Es-Sisi'nin el sıkışmasıyla başladı.

Türkiye-Mısır ilişkileri gelişiyor: Karşılıklı ticaret artıyor

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Furkan Kaya, iki ülke arasındaki ilişki için şu değerlendirmeyi yaptı:

"Artan ticaret hacminin özellikle enerji alanında yapacağımız iş birliği imkanlarının Türkiye Mısır ilişkilerine yeni bir dönemi açacağını ne olursa olsun iki önemli Doğu Akdeniz ülkesinin mümkün mertebe kompartıman siyaset anlayışında bir zeminde buluşmasının, bölgesel barış açısından ve bölgeselleşme adına çok önem arz edeceğini ve özellikle doğu Akdeniz enerji kaynaklarının güvenli ve daha az maliyetli bir şekilde taşınmasında da önemli bir imkan ortaya koyacağını düşünüyorum."

TİCARET HACMİ İKİ ÜLKE ARASINDA 2022 YILINDA YÜZDE 14 ARTARAK 7,7 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

2021’de 6,7 milyar dolar olan iki ülke arasındaki ticaret hacmi, 2022 yılında yüzde 14 artarak 7,7 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Türkiye’nin Mısır’daki yatırımları da 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 30 arttı. Bu kapsamda iki ülke arasında birçok karşılıklı adım atıldı.

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Kasım 2022’de Katar’daki FIFA Dünya Kupası'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi arasındaki görüşmeden bu yana iki taraftan da birçok adım geldi.

Önce dışişleri bakanları düzeyinde görüşme yapıldı.

Nisan ayında da Kahire, Türk vatandaşlarının Mısır vizesi almasını kolaylaştırdı. tr.al-ain'ne göre: Mayıs ayındaki seçimlerden sonra da ilişkilerin iyileşmesi ivme kazandı.

Türkiye ve Mısır'ın karşılıklı büyükelçi atama süreci tamamlandı.

İŞ BİRLİĞİ GELİŞTİ

Doğu Akdeniz’deki gaz aramalarında yapılacak olası iş birliği ve gelişen ilişkiler ile ticaretin yanı sıra bölgesel istikrarın ve güvenliğin sağlanmasına da katkı sağlayacak.