Başkan Erdoğan'dan tarihi açıklamalar: Bütün yöneticileri katledeceklerdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yılında, şehitler anıtına çelenk bıraktı. Külliye sonrası TBMM'ye geçen Başkan Erdoğan burada törenle karşılandı.

15 Temmuz şehitleri yurt genelinde anılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki 15 Temmuz Anıtı’na çelenk bırakıp dua etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

TBMM'nin hedef alınması rastgele bir olay değil

Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehadete koşan şehitlerimize şahsım milletim adıma özellikle biz de şükranlarımızı ifade ediyoruz. Bin yıldır verdiğimiz mücadelelerde yer alan gazilerimizi minnetle yad ediyorum. FETÖ'cü hainlerin TBMM'yi özellikle hedef alması rastgele bir tercih değildir. Bu Meclis masa başında değil savaş meydanında kurulmuş bir meclistir. Bu meclis ülkemizi her sıkıntılı dönemin ardından milletimizin umudu olarak yeniden ayağa kaldıran bir meclistir. Bu meclis Polatlı'dan top sesleri gelirken de milletin hizmetinde olan bir Meclis'tir. Bu Meclis milletimizin ayağına takılmaya çalışılan prangayı kıran bir Meclis'tir. Milletin seçtiği Cumhurbaşkanı olarak bu mecliste yemin ederek göreve başlamış olmaktan gurur duyuyorum. Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak bu mecliste birlikte milletime hizmet etmekten şeref duyuyorum. Kimi zaman vesayete, kimi zaman darbecilere, kimi zaman küresel güçlere karşı omuz omuza mücadele vermiş olmaktan şeref duyuyorum. Rabbime bana böyle bir milletin ferdi olma şerefini bahşettiği için hamd ediyorum.

Tüm yöneticileri katledeceklerdi

15 Temmuz gecesi, bomba yağdıran darbeciler ne yaptıklarını gayet iyi biliyorlardı. Tankları ile önlerine geçen herkesi ezerek ilerleyen darbeciler yaptıkları işin gayet şuurundaydılar. Silahları millete çeviren darbeciler bilerek tetiklere dokunuyor can alıyorlardı. Eğer güçleri yetseydi meclisi yıkacaklar, seçilmiş tüm yöneticileri katledeceklerdi. Eğer güçleri yetseydi kendileri gibi düşünmeyen milletimizin her bir ferdine hayatı zehir edeceklerdi.

15 Temmuz asla sıradan bir darbe girişimi değildir. 15 Temmuz, bu topraklarda yaşadığımız, asırlar boyunca verdiğimiz varlık yokluk mücadeleleri zincirinin en son halkasıdır. Arkasında çok büyük hesapların olduğu, gerçekleştiğinde tarihi bir kırılma noktasıdır. Malazgirtt'te ne olmuşsa 15 Temmuz'da o olmuştur. Çanakkale'de İstiklal harbinden ne olmuşsa 15 Temmuz'da o olmuştur. Terörle mücadelede ne olmuşsa 15 Temmuz'da o olmuştur.

"Her kim küçümsemeye çalışıyorsa bilin ki..."

Her kim 15 Temmuz'u küçümsemeye, önemsizleştirmeye, itibarsızlaştırmaya, karikatürleştirmeye çalışıyorsa bilin ki amacı, işte bu derin tarihi anlamı gölgelemek, gözlerden kaçırmaktır. Bazen tek bir kahraman koskoca bir milletin kaderini değiştirir. Ülkemizin 4 bir yanında milyonlarca kahraman çıkmış, kendileri ile birlikte tüm milletin geleceğine damga vurmuştur. Darbecilere meydan okuyan milletvekilleri dahi tek başına 15 Temmuz'u tarihimizin en önemli destanlarından biri yapmaya yeterlidir.

Bir noktadan sonra ülkemizin karşılaştığı sıkıntıların gerisinde bu örgütün silüetini görmeye başladık. Örgütün sinsi yapısı sebebiyle tespitlerimizi somutlaştırmakta zorlanıyorduk. Örgütün pervasızca kendini belli ettiği yer 17-25 Aralık darbe girişimidir. FETÖ'nün asıl büyük hamlesi 15 Temmuz'da gelmiştir. 15 Temmuz'da deşifre olan FETÖ hüclererinin tasfiyesiyle Türkiye yeni ufuklara kavuşmuştur. TSK bir türlü harekete geçiremediğimiz operasyonlarını ardı ardına yapmaya başlamıştır.

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