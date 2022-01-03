Başkan Erdoğan'dan sürpriz "Suudi Arabistan" çıkışı
Başkan Erdoğan, şubat ayında Suudi Arabistan'a bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şubat ayında Suudi Arabistan'a gideceğini söyledi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin düzenlediği etkinlik sonrası, kendisinden Suudi Arabistan'a ihracat sorununu çözmesini isteyen bir iş kadınına yanıt veren Erdoğan, "Tamam da dur bakalım. Şu anda şubatta beni bekliyor. Söz verdi, ben de şubatta Suudi Arabistan'a ziyaretimi yapacağım" dedi.