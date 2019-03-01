Başkan Erdoğan'dan Şenol Güneş'e telefon
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevine getirilen Şenol Güneş'i telefonla arayarak tebrik etti.01 Mart 2019 Cuma 16:23
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şenol Güneş'i tebrik ederek başarı diledi.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada; Erdoğan'ın A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevini üstlenen Şenol Güneş'i telefon ile arayarak tebrik ettiği ve telefon görüşmesinde Şenol Güneş'e yeni görevinde başarı dileklerini ilettiği bildirildi.
YORUM YAZ