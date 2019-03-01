Başkan Erdoğan'dan Şenol Güneş'e telefon Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevine getirilen Şenol Güneş'i telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şenol Güneş'i tebrik ederek başarı diledi. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada; Erdoğan'ın A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevini üstlenen Şenol Güneş'i telefon ile arayarak tebrik ettiği ve telefon görüşmesinde Şenol Güneş'e yeni görevinde başarı dileklerini ilettiği bildirildi.

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