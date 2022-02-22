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Gündem Başkan Erdoğan’dan Senegal yolunda Suudi Arabistan açıklaması
Gündem

Başkan Erdoğan’dan Senegal yolunda Suudi Arabistan açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden Senegal’e giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Arabistan ile Türkiye ilişkilerinin nasıl olacağı hakkında bilgi veren Erdoğan, “Suudi Arabistan’la da ilişkilerimizin geliştirilmesini istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-22 13:34:00 -
Başkan Erdoğan’dan Senegal yolunda Suudi Arabistan açıklaması

Uçakla Senegal’e giden Başkan Erdoğan’dan gazetecilerle söyleşi gerçekleştirdi. “Körfez ülkeleriyle atılan yeni adımlar çerçevesinde Suudi Arabistan ile nasıl bir aşamadayız? Yakın tarihte bir temas, bir ziyaret söz konusu olabilir mi?” sorusunu Erdoğan şöyle cevapladı:

“Biz elbette Suudi Arabistan’la da ilişkilerimizin geliştirilmesini istiyoruz. Dışişleri Bakanımız geçtiğimiz yıl Riyad’ı ziyaret etti. Mevkidaşıyla başka görüşmeler de yaptı. Kardeşim Kral Selman’la telefon görüşmelerimiz olmuştu. Hastalığımız çerçevesinde kendilerinden de geçmiş olsun mesajı aldık. Önümüzdeki dönemde olumlu diyalogumuzu devam ettirme ve ilişkilerimizi somut adımlarla ilerletme arzusundayız. “

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