Başkan Erdoğan'dan şampiyon yüzücü Sümeyye Boyacı'ya tebrik telgrafı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018 Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Sümeyye Boyacı'yı kutladı.15 Ağustos 2018 Çarşamba 11:31
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Sümeyye Boyacı'yı tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan, 2018 Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Boyacı'ya bir tebrik telgrafı gönderdi.
YORUM YAZ